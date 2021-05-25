臉書貼文「桃園58人確診」 男到案表示後悔獲緩起訴

陳姓男子今年1月在臉書社團貼出假訊息，指「桃園有58人確診肺炎」，要市民朋友出門戴好口罩，當天桃園市政府發布新聞稿澄清，陳被依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦，士林地檢署偵結，認為陳犯後態度良好，犯罪動機為提醒民眾戴口罩，參酌刑法57條所列事項及公共利益維護，予以陳緩起訴處分。

起訴指出，陳2021年1月21日中午12點，在臉書以「陳一白」帳號貼文「居家隔離、健康自主管理的人，仍到處趴趴走，沒事少去公共場所，出門到人多的地方，注意衛生防護措施。1月5日至7日桃園市武漢病毒列管人口為48人，1月18日及1月19日增加10名，合計列管58名」等不實訊息。

當天桃園市政府發布新聞稿澄清，指出陳的貼文是假訊息，呼籲市民切勿轉傳，以免觸法。