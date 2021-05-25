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亂傳去夜店玩確診假訊息 桃園泰籍移工遭警送辦

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園一名24歲暱稱「巴西」的泰籍移工，在臉書發布假訊息指，有男泰籍移工去夜店玩被傳染新冠肺炎。中壢警方獲報，認定該訊息足以造成民眾對疫情的誤解及恐慌，警詢後函送桃園地檢署偵辦。

「巴西」向警方坦承，假訊息是自己撰寫，但他一下子稱發文是由「不知道真實姓名的」好友PO出，一下子又說自己是出於擔心，才會在臉書發文，內容沒有提及新冠肺炎、冠狀病毒等字眼。

中壢警方指出，現在正值全國升第三級防疫期間，依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或300萬元罰金，呼籲民眾對於來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸法。

泰籍移工在臉書發布假訊息，警詢後函送桃園地檢署偵辦。記者朱冠諭／翻攝
泰籍移工在臉書發布假訊息，警詢後函送桃園地檢署偵辦。記者朱冠諭／翻攝

新冠肺炎 疫情 假訊息

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