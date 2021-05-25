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大陸進約2公斤雞鴨肉 女子遭告發要賠國家1萬

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

馮姓女子今年從大陸進口1批鴨腿、鴨翅、雞脖，因大陸為我國公告的家禽疫區，經關務署人員開箱查扣，行政院農委會動植物防疫檢疫局告發偵辦，士林地檢署偵結，認為馮犯後態度良好，依違反動物傳染病防治條例予以馮1年緩起訴處分，須繳交1萬元給公庫。

行政院農委會公告，高病原性家禽流行性感冒、新城病非疫區為新加坡、澳洲、紐西蘭、美國、西班牙等地，大陸屬疫情不明或已發生疫病地區，不可進口。

起訴指出，馮2021年1月29日委託運通公司向財政部關務署基隆關申報1件快遞貨物，以航空快遞方式，從大陸輸入未經檢疫而禁止輸入的1批鴨腿、鴨翅、雞脖，淨重1.98公斤，經關務署基隆關人員開箱查扣，由行政院農委會動植物防疫檢疫局基隆分局告發偵辦。

馮坦承犯行，檢察官認為他犯後態度良好，深表悔悟，歷經這次司法程序應有所警惕，根據進口快遞貨物簡易申報單、基隆關稅局扣押貨物收據及搜索筆錄，依違反動物傳染病防治條例將馮予以1年緩起訴處分，6個月內向公庫支付1萬元。

士林地檢署偵結，依違反動物傳染病防治條例將馮女予以1年緩起訴處分，須繳交1萬元給公庫。圖／報系資料照
士林地檢署偵結，依違反動物傳染病防治條例將馮女予以1年緩起訴處分，須繳交1萬元給公庫。圖／報系資料照

基隆 農委會

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