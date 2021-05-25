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疫情衝擊生計 職員聽命公司卻遭解雇 狀告法院獲賠14萬

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名郭姓女子，任職珠寶公司近10年，去年公司受疫情影響無法營業，接收公司指示，「上班免打卡，向主管報到即可」，事後卻將她解雇，郭女憤而向公司提告。經橋頭地方法院審理，認定郭女並非自動離職，判公司應賠償，當月薪水、未休假薪資以及資遣費14萬1200元。

郭女自2011年7月起，任職該珠寶公司，公司卻因疫情無法繼續營運，並於去年，以自動離職為由，將她解雇；事後郭女不滿，向珠寶公司提告。

郭女指出，工作期間，勞保投保薪資為2萬4000元，公司積欠她2月2萬4000元薪資、特休假未休共16.5天的1萬3200元薪資，以及10萬4000元資遣費，共14萬1200元，同時請求公司開立非自願離職證明書。

珠寶公司主張，郭女去年2月除10日、13日有來公司，其餘時間均未打卡或向管理主管報到，也沒請假，達到曠職3天，或一個月曠職達6天，視為自動離職，並於2月26日通知郭女中止勞動契約。

此外，珠寶公司認為，公司應給郭女2月薪資，但他只於2 月10、11、12、13、24日上班，因此，應按時計上班5天給付。

橋頭地院審理期間，查出珠寶公司曾透過通訊軟體LINE上向員工告知，「去年2 月受疫情影響，上班時間不一定，不用打卡，是否要上班，則須待被告公司通知」；此外，該公司主管還曾指示，「2 月份上班時間不一定，所以上、下班不用打卡，找當組主管報到即可」。

透過工作群組對話紀錄訊息，以及相關主管證述，確定公司僅要求員工，於2月期間僅有特定天數上班，同時郭女也皆有到班；經審理，地院判珠寶公司敗訴，應給付郭女2月薪資、特休假未休假薪資以及資遣費共14萬1200元。

法官認為，從工作群組內訊息可知該公司去年2月因受疫情影響，已告知員工上班時間不一定，不用打卡，是否要上班須待公司通知；另依對話記錄內容，公司僅要求員工於2月幾個特定日期上班，且審理中也承認郭女有在這幾天到班，

因此，橋頭地院不採信公司指稱郭女曠職說法，判公司敗訴，應給付郭女當月薪資、資遣費及特休假未休假薪資共14萬1200元。可再上訴。

珠寶公司以曠職為由，將郭姓女子解雇，郭女事後狀告法院，橋頭地方法院判公司應賠償她，當月薪水、未休假薪資以及資遣費14萬1200元。記者陳弘逸／攝影
珠寶公司以曠職為由，將郭姓女子解雇，郭女事後狀告法院，橋頭地方法院判公司應賠償她，當月薪水、未休假薪資以及資遣費14萬1200元。記者陳弘逸／攝影

投保薪資 疫情 資遣

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