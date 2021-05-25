將病嬰交給輕、中度智障胞妹與胞弟照顧害命 兩人無罪

余姓男子為照顧生病住院的妻子，將年僅2歲的女兒、不到7個月大的兒子交給妹妹照顧，胞妹因工作、同居人反對，將男嬰交給有中度智能障礙的弟弟，男嬰感冒、頭部不明原因受傷而死亡。桃園地方法院依過失致死罪判余女6月徒刑，審酌她無前科、分身乏術，緩刑2年，胞弟無罪。案經上訴，台灣高等法院今也改判余女無罪。

余姓男子2015年11月2日將年幼的女兒、兒子託付給胞妹照顧，但胞妹卻擅自將侄女、侄子交給從小就發展遲緩的胞弟照顧。小男嬰當時已有感冒症狀，已引發肺炎，後來又因頭部莫名受傷，當月8日死亡。

法醫師解剖，確認男嬰死因為頭部外傷，兩肺肺泡炎致顱內出血，中樞神經性休克及呼吸衰竭死亡。余姓女子表示，她需要打工才能生活，而男友又拒絕照顧兩個小孩，她只好把男嬰交給胞弟照顧。余女辯稱事前有告知兄、嫂，但兄、嫂否認，並質疑小弟連自己都無法照顧，怎有能力看顧小嬰兒。

桃園地院認為，余姓胞弟領有中度身心障礙手冊，能力約在小學低年級，沒有照顧小孩、判定男嬰是否要送醫的能力，判他無罪。而余女雖也有輕度智能障礙，但有辨識能力，桃院依家暴過失致死罪判她6月徒刑，緩刑2年。

高等法院審理時，余姓弟弟說抱著侄子時並沒有摔到或撞到，而余女更稱曾在11月1日看到嫂嫂的女兒沒有抱好死者，將他摔到地上，因此男嬰頭部外傷究竟是誰造成的，大有疑問，無法認定是余姓弟弟所為。

高院審理時依桃園療養院的鑑定結果，認為余姓女子有輕度智能發展遲緩的情形，認知能力和判斷能力缺損，對於弟弟能否照顧好侄子的判斷能力也令人質疑。

依照余女的供述、余姓夫妻的證言，高院認為夫妻明知余女沒有同時照顧2個小孩的能力，卻依然把孩子託付給余女，即便余女反應也未獲理會，余女難以預見會發生危險，不能要求她負過失致死責任。