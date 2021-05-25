生母連同繼父虐死6歲童 因有自首想挽救二審刑度大減

桃園6歲男童遭彭姓繼父、吳姓生母虐死，檢方查出兩人長期拿藤條、鐵棍痛毆，男童被打到頭顱、四肢骨折，送醫時瘦骨嶙峋、傷痕累累。桃園地方法院審酌彭、吳女僅因男童玩火、偷食物就下重手，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪各判彭、吳女13年6月、13年徒刑。高等法院今撤銷原判決，改判彭8年6月、吳女7年6月徒刑。

吳女（40歲）和王姓前夫生有2子，和彭（32歲）生有一對子女，小女兒僅1歲。案發後，大兒子由前夫帶走，和彭生的兒子由桃園市府安置。

彭、吳女2017年8月起以男童常偷竊、說謊，各拿鐵棍、竹棍以每天或1周2、3次頻率，毆打小孩屁股、腳或其他部位。同年10月5日晚上6點多，彭和吳女又認為男童吵鬧，彭再拿棍子痛毆，吳女賞兒子巴掌，導致男童嘴唇發紫、呼吸緩慢，到院前就失去生命跡象。

男童經搶救雖撿回一命，但陷入重度昏迷，醫院也發現男童顱骨、四肢都骨折，住院兩個月仍不治。檢察官當時聲押庭時，吳女無法解釋孩子的傷勢何來，辯稱是他「在浴室撞到頭」；男童的哥哥則證稱彭拿鐵棍大力打弟弟，送醫隔天還把鐵棍交給朋友帶走，還說弟弟根本沒在廁所滑倒。桃園地院根據法醫解剖、吳女大兒子證述，不採信兩人辯詞。

彭姓夫妻認為「判太重」上訴，高等法院1月開庭時，吳女背著幼女來開庭，女嬰不時嚎啕大哭。法官對彭姓夫妻說，有那麼多小孩是福報，他唯一的希望是要好好照顧孩子。

法官詢問夫妻是否仍抗辯男童在浴室跌倒、沒有拿實心鐵棍打小孩？吳女表示認罪，並爭取「有自首」。彭否認拿鐵棍打小孩，改口是「塑膠條、白色」，法官質疑「是哪一種？找出來，拿出來給我們看！」要他交代凶器。

高院3月23日續行準備程序時，兩人都力爭有「自首」，彭姓男子還帶來「類似凶器」的白色膠條，主張因已找不到原物，找了這支差不多的。

高院認為，本案並無證據證明兩人是拿「實心鐵棍」，而被害兒童的傷勢也不是金屬銳利面造成，應是另以竹棍或某種實心棍子「管教」。吳女長時間目睹兒子被打，卻沒阻止，高院認為無論是何人動手，兩人都應共負責任。

就自首認定部分，攸關是否減刑。高院認為彭在呼叫救護車時雖不願具名，但在報案電話中表示「我們打小朋友巴掌」，也使用自己的手機門號通報，另向到場員警表示是因管教問題而打小孩的臉；雖然兩人沒有全部吐實，但可認當初報警不是單純只為自首，而是希望能來得及送醫。高院也表示這也是二審與一審刑度差異的最主要原因。

高院批評彭與吳女分別是小孩的繼父與生母，對調皮的孩子卻不理性教導，或透過醫療、社福管道尋求協助，而是幾近凌虐，孩子送醫時身上新舊傷和疤痕多達十多處、到院前已無生命跡象，可見手法殘酷。