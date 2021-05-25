越南移工酒後拿菜刀殺死2人 最高法院讓他逃死定讞！

越南籍移工裴文宣去年在台南市麻豆工業區某紡織廠的宿舍，和同鄉黃姓、武姓移工爭吵扭打，憤而持刀殺死兩人，一、二審均依殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，裴文宣和黃姓移工因工作關係不合，他去年1月15日晚間9時許和女友外出吃飯飲酒後回宿舍，和黃爆發口角，經其他勸架，裴回到自己房間休息；但黃心有不甘，找武姓移工一起到對方房內興師問罪，雙方再度爆發衝突扭打，裴遭黃、武2人打傷。

裴文宣不甘被毆傷，拿菜刀追殺黃、武2人，在宿舍走道上猛力刺入武的背部，武當場倒地；黃見狀，逃至另一棟女生宿舍堂妹房間躲藏，但裴踹開房門闖進房內，揮刀砍殺黃的右頸部，造成黃、武人血流如注送醫不治。

台南地方法院一審依殺人罪判裴文宣無期徒刑，褫奪公權終身；台南高分院二審認為，裴坦承犯行，提議把在紡織廠尚未領取薪資3萬元，給武妻作為補償，但武妻受創甚深拒絕，最終未能成立和解。