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基督教伯大尼兒少家園爆醜聞 前執行長侵占公款遭起訴
財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控2006年至前年間，侵占公款及院友帳戶款項約900萬元。台北地檢署檢察官林俊廷調查後，今依刑法公益侵占及業務侵占等罪將林鮑基慧起訴。
財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園，位於台北市文山區木柵，擁有超過60年歷史。檢方調查，林鮑基慧自2006年間以幫院友保管銀行帳戶為由，挪用王姓院生約340萬元及傅姓姊弟院生近400萬元，並陸續撥小額款項並稱已經定存於伯大尼家園。
此外，2014年間，伯大尼家園斥資5億多元興建新大樓，林鮑基慧也涉從中私吞160萬土地仲介費。她向院方表示將費用轉到她私人帳戶她再負責撥款，但又向仲介佯稱款項未到位。去年11月11日，林俊廷指揮調查局桃園市調處搜索林鮑住處，並將她約談到案。
據了解，林鮑基慧坦承部分犯行，除償還王姓院生款項，也還給董事會100萬元。不過，她否認侵占921受災戶傅姓姐弟近400萬元款項，但檢方不採信其說詞，一併起訴。另外，她多年前侵占一名院生款項，已超過時效，因此此部分給予不起訴處分。
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