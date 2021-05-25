快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基督教伯大尼兒少家園爆醜聞 前執行長侵占公款遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控2006年至前年間，侵占公款及院友帳戶款項約900萬元。台北地檢署檢察官林俊廷調查後，今依刑法公益侵占及業務侵占等罪將林鮑基慧起訴。

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園，位於台北市文山區木柵，擁有超過60年歷史。檢方調查，林鮑基慧自2006年間以幫院友保管銀行帳戶為由，挪用王姓院生約340萬元及傅姓姊弟院生近400萬元，並陸續撥小額款項並稱已經定存於伯大尼家園。

此外，2014年間，伯大尼家園斥資5億多元興建新大樓，林鮑基慧也涉從中私吞160萬土地仲介費。她向院方表示將費用轉到她私人帳戶她再負責撥款，但又向仲介佯稱款項未到位。去年11月11日，林俊廷指揮調查局桃園市調處搜索林鮑住處，並將她約談到案。

據了解，林鮑基慧坦承部分犯行，除償還王姓院生款項，也還給董事會100萬元。不過，她否認侵占921受災戶傅姓姐弟近400萬元款項，但檢方不採信其說詞，一併起訴。另外，她多年前侵占一名院生款項，已超過時效，因此此部分給予不起訴處分。

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控2006年至前年間，侵占公款及院友帳戶款項約900萬元。台北地檢署檢察官林俊廷調查後，今依刑法公益侵占及業務侵占等罪將林鮑基慧起訴。圖／本報資料照。
財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控2006年至前年間，侵占公款及院友帳戶款項約900萬元。台北地檢署檢察官林俊廷調查後，今依刑法公益侵占及業務侵占等罪將林鮑基慧起訴。圖／本報資料照。

北市

延伸閱讀

日職／多名球員趁防疫期間亂搞 日媒批該打乖乖針

朝陽科大師被當人球？返鄉南投篩檢遭拒 衛生局：有症狀優先

新竹尖石宣布21日開始入鄉管制 發燒民眾將禁止進入

學好高中數學　面對現代生活

相關新聞

原民狩獵致物種滅絕？王光祿案裡未明的狩獵文化

曾經能夠與自然和諧共處的生活模式，時至今日卻成為一些團體眼中「藏污納垢」的文化，或是大法官眼中不夠「酷酷酷」的獵人。筆者不禁要問，導致動物瀕臨絕種、必須納為保育類的主因，究竟為何？

生母連同繼父虐死6歲童 因有自首想挽救二審刑度大減

桃園6歲男童遭彭姓繼父、吳姓生母虐死，檢方查出兩人長期拿藤條、鐵棍痛毆，男童被打到頭顱、四肢骨折，送醫時瘦骨嶙峋、傷痕累...

越南移工酒後拿菜刀殺死2人 最高法院讓他逃死定讞！

越南籍移工裴文宣去年在台南市麻豆工業區某紡織廠的宿舍，和同鄉黃姓、武姓移工爭吵扭打，憤而持刀殺死兩人，一、二審均依殺人罪...

基督教伯大尼兒少家園爆醜聞 前執行長侵占公款遭起訴

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控2006年至前年間，侵占公款及院友帳戶款項約900萬元。台北地...

想擠中鋼窄門捧鐵飯碗 考生傻付210萬「鋼鐵人」夢碎

高雄市28歲林姓男子自稱認識中鋼人事部門，林男知道李姓男子想進入中鋼當「鋼鐵人」以後，騙李男只要花150萬元打通內部人脈...

民宅大門沒鎖他竟潛入浴室偷洗澡 男遭判4個月徒刑

高雄一名擁有毒品、竊盜前科的林姓男子，曾徒步潛入大門未上鎖的民宅，並侵入他人住家浴室，擅自使用自來水及沐浴乳洗澡，當下遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。