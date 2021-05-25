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想擠中鋼窄門捧鐵飯碗 考生傻付210萬「鋼鐵人」夢碎

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市28歲林姓男子自稱認識中鋼人事部門，林男知道李姓男子想進入中鋼當「鋼鐵人」以後，騙李男只要花150萬元打通內部人脈就能順利錄取，後來又向李男稱再交60萬就能找槍手代考，晉升起薪38K的「師級」人員，李男前後付出210萬元後，卻遲未收到錄取通知才察覺受騙，高雄地檢署偵結，依詐欺罪將林男起訴。

中鋼在高雄起薪高，工作穩定，被不少人視為「鐵飯碗」，檢方調查，林姓男子抓住民眾想擠進中鋼的心理，2018年中鋼招考前夕，知道李男有意報考中鋼人員甄試，先自稱自己認識中鋼人事部門，暗示李男只要付出150萬「服務費」，就能幫忙打通關。

一心想擠進中鋼窄門的李男不疑有他，先交付150萬元現金給林男，後來2019年3月，林男又向李男謊稱中鋼要招募起薪38K的「師級」人員，且名額僅3人，若李男有興趣可幫忙找槍手代考，但費用要額外計算，李男後來又交了60萬元給林男。

不料付出210萬元以後，李男卻遲遲未收到中鋼錄取通知，追問林男工作進度，卻不斷編造謊言推託，後來林男和李男討論返還210萬元，李男這才察覺受騙，氣得提告。

林男到案後坦承有向李男收取210萬元服務費，檢方認為，林男騙李男可以進入中鋼捧鐵飯，已觸犯詐欺取財罪嫌，全案偵結後將林男起訴，210萬元犯罪所得沒收。

中鋼是許多人心目中的鐵飯碗，高雄李姓男子想擠進中鋼窄門，前後付出210萬元卻遲遲未收到錄取通知，才知道遭到詐騙。圖／翻攝自Google Map
中鋼是許多人心目中的鐵飯碗，高雄李姓男子想擠進中鋼窄門，前後付出210萬元卻遲遲未收到錄取通知，才知道遭到詐騙。圖／翻攝自Google Map

詐欺 高雄市

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