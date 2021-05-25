「社運醫師」變成狼！柳林瑋猥褻面試女子判1年半徒刑

曾參與太陽花學運而有「社運醫師」稱號的柳林瑋被控強吻、猥褻3名女子，被檢方依強制猥褻罪嫌起訴，台北地方法院今依3個強制猥褻罪各判柳林瑋8月、8月、9月徒刑，應執行1年6月徒刑，可上訴。

柳林瑋曾因洪仲丘事件發起公民1985聯盟、參與太陽花學運而有社運醫師稱號，他也是沃草公司、美的好朋友的創辦人。

一名林姓女子2017年5月在臉書以「這是一場華麗優雅的誘騙」為題，發文指控一名男子假借面試邀約，在車內趁機強吻得逞。林女回憶，2015年在一場校園演講中認識大她10歲的「他」，因欣賞他的正義感，互加臉書成為臉友，但互動僅止於偶爾傳私訊。案發前一天，「他」得知她情緒低落又休學，詢問是否要到他的公司幫忙，她便答應前往面試。

未料，2人碰面後「他」先開車載林女到建中校園，卻只是在校園中散步，始終未提及工作相關議題。直到下午3時許，天空下起雨，2人回到車上，「他」提及當時忙於募資壓力大，希望林女抱他。「我那時是覺得有點奇怪，但沒多想就答應。」

林女文章指出，沒想到「他」竟在擁抱時趁機扭轉自己的臉、強吻嘴唇，「當下就是腦筋一片空白，不知道該怎麼辦」，強吻後「他」還約林女回家看貓，但遭拒絕。