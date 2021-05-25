女子欠錢當詐騙集團人頭 獲利1萬被判4月徒刑

沈姓女子因積欠李姓詐騙集團成員金錢，以每個帳戶每月5千元代價，於去年12月間，透過巴士寄送方式，將她銀行帳號存摺、金融卡及密碼涉嫌寄交李及詐騙集團成員使用行騙，沈從中獲利1萬元。台南地院依沈觸犯掩飾特定犯罪所得去向洗錢罪，為幫助犯，判處徒刑4月，併科罰金1萬元，全案可上訴。

判決說，沈以每個帳戶每月5千元代價，去年12月9日在台南市新營區，透過巴士寄送方式，將她所有銀行帳號戶存摺、金融卡及密碼寄交李姓男子（另簽分偵辦）及李所屬詐騙集團。詐騙集團成員取得沈銀行帳戶存摺、金融卡及密碼後，去年12月17日12點多，撥打電話給洪姓被害人，向洪佯稱可投資獲利，致洪陷於錯誤，依指示於同一天晚上10點時32分、10點33分，匯款5萬元、1萬元至銀行帳戶。

詐騙集團於去年12月23日在IG網頁中，向蔡姓被害人謊稱可透過投資網站獲優沃報酬，蔡信以為依指示於去年12月26日下午3點24分，匯款3萬元至銀行帳戶。沈於寄交帳戶後自李免除5千元債務，再由李於今年1 月14日將5千元報酬匯入沈郵局帳戶。洪、蔡察覺有異，報警法辦起訴。