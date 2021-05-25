上學時遭怪叔叔搭訕強拉 小女孩用力甩開脫險報警

43歲的蔡姓男子，去年在台中市區搭訕10歲女童小蘋（化名）被拒，強拉女童手臂5秒鐘，阻止她離開，經女童甩開蔡的手，返家後告訴父親報警，蔡男否認犯行，辯稱沒有強拉被害人的手，也沒有惡意，女童拒絕，他就讓她離開，法官不採信，依成年人故意對兒童犯強制罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴二審。

判決書指出，蔡男曾犯2次強制猥褻犯行、1次性騷擾犯行，經法院判處罪刑確定，並皆已 執行完畢。竟於去年11月2日清晨，騎機車行經台中某區的全聯福利中心前時，見年僅10歲女童小蘋於上學途中步行經過該處，即將機車停放路邊，下車站立於女童行進路線上，向女童莫名趨前攀談，女童見狀即向另一側偏行繼續前進無意搭理。

未料，蔡男仍堅欲搭訕，女童峻拒正欲離去，蔡男伸手強拉女童手臂，阻止女童離開，妨害小蘋行使自由離開現場權利。女童用力甩開蔡男的手後，立即快步逃離現場，並於放學後由父親報警處理，經調閱現場監視器畫面清查，循線查獲。

蔡男否認犯行，辯稱「我沒有強拉女童，也沒有惡意，她拒絕，我就讓她離開」。蔡的辯護律師稱「蔡之前有被冤獄過，膽子很小，是直率人，且無惡意，依現場監視錄影畫面擷圖所示，蔡沒有去尾隨女童，2人互動很一般，蔡當天僅是想要攀談，因為成長的過程中缺乏同儕的朋友，且依鑑定報告所載，蔡心智頂多只有12歲，從頭到尾只是單純想要跟女童攀談」。

律師又說「蔡除了冤獄之外，他每次犯小錯時，往往大家看他的外表沒有給其應有的法律上的保障，反而對他非常的誤解，事實上蔡做的都是小錯，從反面看，蔡其實從來沒有犯過大錯，也沒有去性侵別人也沒有去做更不對的事情」。

合議庭以蔡男強拉女童手臂的行為，已明顯妨害女童自由離開案發現場權利，且蔡與女童素不相識，被害女童本無義務與蔡交談，認蔡男當時是40餘歲成年男子，女童年僅10歲，人在性別、年齡及體型上，均相距懸殊，強拉被害女童手臂，阻止女童離開現場，未見有任何合法合理目的，所為自屬違法。

法官勘驗錄影畫面，認縱然蔡強行拉住被害女童手臂僅約5秒鐘，妨害被害女童離開現場行動自由，無論時間久暫，均已構成強制罪要件，遂予以判刑。