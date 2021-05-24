台灣東洋、晟德爭奪藥品所有權 最高法院廢棄發回更審

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

晟德大藥廠董事長林榮錦以公司名義向老東家台灣東洋藥品工業公司提民事訴訟，主張是Risperidone PLGA學名藥的所有權人，要求確認委任開發協議法律關係存在，一、二審均判東洋敗訴，但案件上訴，最高法院認為東洋上訴有理由，廢棄原判決，發回更審。

晟德大藥廠、林榮錦主張，Risperidone PLGA學名藥是晟德委託東洋研發，實際上是藥品的所有權人，提民事訴訟請求確2010年8月20日雙方簽訂的委任開發協議的法律關係存在。

台灣東洋抗辯，Risperidone PLGA學名藥是東洋自主研發多年，林榮錦身為前董事長，提供不實資訊給東洋董事會，以求晟德公司委任開發協議，將Risperidone PLGA學名藥讓渡至晟德大藥廠。

東洋認為，林榮錦在東洋東勢會開會決議時，沒有依法迴避，是否涉及違法仍待查明，且藥品委任開發協議不是雙方公司合法代表人簽署，依法契約無效，林離開東洋後，卻以晟德公司名義提告，認為林所述和事實不符，且認為林涉違反公司治理，罔顧公司和股東權益，將藥品違法授權，造成公司重大損害。

台北地方法院一審和台灣高等法院二審均判東洋敗訴，但東洋上訴第三審，最高法院廢棄原判決，發回更審；另林涉犯特別背信一案，仍在最高法院審理中。

最高法院。圖／聯合報系資料照片
最高法院。圖／聯合報系資料照片

民事訴訟 台灣高等法院

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