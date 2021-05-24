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校長與職員爭搶電話受傷 互告各判拘役10天、罰8千
嘉義縣某國小陳姓校長，去年4月不滿蔡姓幹事在教師辦公室內持續講電話，兩人爭執拉扯造成輕微擦傷、拉傷，都報警提告，嘉義地院依過失傷害罪，判陳姓校長拘役10日得易科罰金；判蔡罰8000元，得易服勞役。
陳姓校長無奈表示，本案已是1年前發生的事，事後她曾要和對方調解、和解，但對方不願意，不得已只能對簿公堂，她尊重法院判決。
判決書指出，陳姓校長與擔任學校幹事兼人事業務的蔡女，長期因人事問題不睦，去年4月24日上午，陳因不滿蔡女在國小教師辦公室持續講電話，二人發生爭執，陳出手拿蔡的電話聽筒時，雙方相互拉扯數分鐘，蔡女左手背有淺性擦傷，陳也有右肩、右手腕拉傷的傷害，報警提告。
陳、蔡二人接受訊問時都坦承發生爭執，但否認過失傷害犯刑，陳辯稱是拿話筒時對方爭搶丶才發生拉扯；蔡也辯稱陳的拉傷不是她造成的，雙方各執一詞。
院方為釐清事實， 審理過程還傳訊辦公室內多人到場證述，認定二人的確爭執數分鐘，造成雙方受傷、犯行明確，考量二人在公共場合爭搶、拉扯造成受傷實在不應該，事後未和解、依法判決。
「現在校長難為！」嘉義縣中小學校長協會理事長顏金郎表示，民主時代，教職員有更多想法，校長為推動校務、理念，太直接或太強勢作法都可能造成爭端，他相信本案校長原始出發點是為推動校務，才引發後續這些爭執。
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