新北地檢署書記官嗅覺異常確診 匡列9人自主健康管理

新北地檢署傳出有書記官今確診新冠肺炎，據了解，本月19日該名書記官因嗅覺異常自行就醫進行快篩，22日（六）遭通知一篩陽性，新北地檢署初步匡列曾與該書記官密切接觸的主任檢察官及紀錄科長等9人，並要求其餘曾與書記官接觸的人員實施自主健康管理，週日也進行全署大消毒，今接獲該書記官通報二篩確診的消息。

新北地檢署表示，紀錄科的書記官因嗅覺異常，自行前往就醫並進行快篩，該日起就請假在家。22日獲知一篩陽性，22日進行PCR檢測（二篩），今接獲確診消息。

該書記官曾在本月11日輪值外勤，當晚也曾開庭紀錄，13日上午輪值檢察事務官開庭紀錄，下午也曾開庭。最後一次則是在18日與檢察官交換過文件。

新北地檢署22日獲知該書記官一篩陽性反應消息後，立即匡列曾與該書記官密切接觸的紀錄科長及該股主任檢察官等9人，要求他們請假在家自主健康管理，並持續調查是否有其他曾與該書記官密切接觸的人員，要求他們實施自主健康管理。

根據消息來源指出，新北地檢署大多數的檢察官暫緩開庭，不過仍有些檢察官在疫情升級為三級後，繼續開庭傳喚、提訊，曾一天傳了19件，該消息來源曾提醒檢察官防疫規定：「地檢署因應疫情，除內、外勤及具有急迫性、時效性及必要性案件外，均暫緩開庭及到案執行」，但檢察官告訴他：「我就是要提訊，或是我都傳了。」

據悉，新北地檢署檢察長徐錫祥得知後，宣導暫緩開庭，開庭數量才大為減少。新北地檢署表示，剛開始施行暫緩開庭措施時，有些檢察官因為已傳喚到庭，因此還是照開，但陸續宣導後，開庭數量大減，只有具急迫性及必要性的案件。