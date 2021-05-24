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醫護人員染疫留言散布假訊息 高雄男被送辦

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄某醫院日前傳出有醫護人員染疫，網友將市府衛生局在執行防疫作業時的照片拍下，上傳臉書社團「鳳山人在地大小事」，引起討論；不過，另有一名許姓男子因在下面留言「現場一群湊熱鬧的群眾，已被檢驗出來陽性」等語句疑似假訊息，被警方依法送辦。

警方表示，為杜絕疫情期間有民眾散布假訊息，三民二警分局執行網路巡邏見到許男（27歲）在臉書社團「鳳山人在地大小事」留言「現場一群湊熱鬧的群眾，已被檢驗出來陽性，嚴謹行事啊」等文句，疑似為假訊息。

警方認為，院方人員染疫1案，已經由高雄市府衛生局發布新聞稿，許男未經查證便散播不實訊息，造成民眾恐慌。

三民二警分局今天下午近1點多時，前往前鎮區，將許男拘提到案。雖然許男辯稱他並沒有這個意思；但警詢後，警方依嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困振興特別條例、傳染病防治法移送高雄地檢署偵辦。

高雄某醫院日前傳出醫護人員染疫，被網友Po上臉書，一名許姓男子疑因留言散布假訊息，被警方送辦。記者邱奕能／翻攝
高雄某醫院日前傳出醫護人員染疫，被網友Po上臉書，一名許姓男子疑因留言散布假訊息，被警方送辦。記者邱奕能／翻攝
高雄某醫院日前傳出醫護人員染疫，被網友Po上臉書，一名許姓男子疑因留言散布假訊息，被警方送辦。記者邱奕能／翻攝
高雄某醫院日前傳出醫護人員染疫，被網友Po上臉書，一名許姓男子疑因留言散布假訊息，被警方送辦。記者邱奕能／翻攝

衛生局 假訊息

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