法官助理確診被爆未自主管理 北院：毫無根據的傳聞

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

有網路媒體引述院外人士的臉書，指台北地方法院法官助理確診後，自主健康管理7天未滿即被要求上班；台北地院今天表示，此一說法與事實不符，敬請各界不要以訛傳訛。

台北地院說，法官助理於5月19日獲知新冠肺炎PCR檢驗結果為陽性確診後，隨即通報，法院立即啟動必要的防疫措施；該名法官助理於5月13日身體不適，5月14日已請假在家中休息。

台北地院說，法官助理同辦公室的法助及確診助理所配置的法官、書記官，自本院啟動防疫措施迄今仍在自主隔離中，並未返院辦公；第二層接觸者目前也全數居家辦公中，並未召回法院辦公。

法院說，網路新聞報導指稱台北地院提前召回應自主健康管理7日的同仁、將成為群聚及防疫破口，毫無根據的傳聞。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

健康管理 新冠肺炎

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