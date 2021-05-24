考量疫情嚴峻 高院裁准何壽川改每週向派出所報到一次

永豐金控創辦人何壽川被控挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，一審依違反證交法加重特別背信罪判何8年6年徒刑，案件上訴台灣高等法院審理中；何原每周向派出所報到3天，但新冠肺炎疫情再度爆發，他聲請暫時停止執行。高院裁定自23日起免除每周三、五到派出所報到，但每周一仍得報到。

也就是說，高院雖減少何壽川（76歲）的報到次數，但他每周一早上6點至10點間仍須到台北市警中正第一分局博愛路派出所報到。

何案移審高院時，何壽川每個星期得報到6天，當時律師主張何一審時曾癌症復發，請假兩周接受治療，沒有逃亡可能性，每周6天高強度的報到等同於刑罰前置化，有損人性尊嚴。後來高院改要求何1周報到3回。

因新冠肺炎疫情爆發，台北市、新北市在5月15日起就提升為第三級警戒，何壽川認為大量基層員警投入相關防疫工作，派出所是員警、民眾經常出入、染疫風險極高的公眾場所，若仍要求他必須每周前往博愛路派出所報到3次，恐將大幅增加染疫風險，也不利防疫。

何壽川認為自己已經76歲了，曾經換肝、治療癌症，抵抗力比正常人弱，目前已取消不必要的行程，且他有長期就醫需求，這時不可能擅離家門，希望在中央流行疫情指揮中心調降疫情警戒等級前，暫時停止執行每周一、三、五向博愛路派出所報到的處分。