男領養流浪貓竟涉虐打致死 協會領回解剖真相曝光

趙姓男子2019年間向台北市支持流浪貓絕育計畫協會，領養2隻流浪貓「花生」「巧克力」，不料5個月後趙男告知花生死亡，要交給動物殯葬公司火化，協會人員緊急阻止接回花生遺體，解剖後發覺遭多重鈍力傷害死亡。士林地檢署偵結，依違反動物保護法起訴。

25歲趙男在2019年5間，向流浪貓協會簽下「愛心認養」認養協議書，認養花生、巧克力2隻貓咪，貓咪所有權是協會所有，如果要轉讓還得經協會同意。

起訴指出，趙男領養貓咪後5個月，同年10月15日晚上8時許，傳訊息通知流浪貓協會「花生已死亡」想交給動物殯葬公司火化，協會人員阻止趙男，並及時領回花生遺體，送驗解剖釐清死因。

不料，動物法醫解剖、台大獸醫助理教授證實，成年雄性貓「花生」遭受多發鈍力傷，身上不只有一處瘀傷，腹部、軀幹背側都有瘀傷，因多發性鈍力傷致多發性器官與組織出血壞死，腹部傷勢最嚴重，導致下靜脈破裂死亡，死亡歸類非意外傷害。

趙男在花生死後2周，又領養了2隻貓咪，但2個月內，其中1隻貓咪又死亡，流浪貓協會認為這不是意外，憤而提告，台北市動保處也證實第二隻貓咪死亡，緊急收容另1隻貓咪。

趙男到案供稱，沒有用鈍器打死「花生」，花生死亡後再度認養貓咪，又發生貓咪死亡事實。

向趙男租屋的女房客指出2020年10月趙曾傳花生死亡的照片給她，她嚇到後詢問死因，趙男稱是蛋白質粉，因此以為是亂吃東西死亡，直到動保處人員告知死因是重物捶擊，趙男才改稱可能是外送員或胞姊做的。