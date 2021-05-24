快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男領養流浪貓竟涉虐打致死 協會領回解剖真相曝光

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

趙姓男子2019年間向台北市支持流浪貓絕育計畫協會，領養2隻流浪貓「花生」「巧克力」，不料5個月後趙男告知花生死亡，要交給動物殯葬公司火化，協會人員緊急阻止接回花生遺體，解剖後發覺遭多重鈍力傷害死亡。士林地檢署偵結，依違反動物保護法起訴。

25歲趙男在2019年5間，向流浪貓協會簽下「愛心認養」認養協議書，認養花生、巧克力2隻貓咪，貓咪所有權是協會所有，如果要轉讓還得經協會同意。

起訴指出，趙男領養貓咪後5個月，同年10月15日晚上8時許，傳訊息通知流浪貓協會「花生已死亡」想交給動物殯葬公司火化，協會人員阻止趙男，並及時領回花生遺體，送驗解剖釐清死因。

不料，動物法醫解剖、台大獸醫助理教授證實，成年雄性貓「花生」遭受多發鈍力傷，身上不只有一處瘀傷，腹部、軀幹背側都有瘀傷，因多發性鈍力傷致多發性器官與組織出血壞死，腹部傷勢最嚴重，導致下靜脈破裂死亡，死亡歸類非意外傷害。

趙男在花生死後2周，又領養了2隻貓咪，但2個月內，其中1隻貓咪又死亡，流浪貓協會認為這不是意外，憤而提告，台北市動保處也證實第二隻貓咪死亡，緊急收容另1隻貓咪。

趙男到案供稱，沒有用鈍器打死「花生」，花生死亡後再度認養貓咪，又發生貓咪死亡事實。

向趙男租屋的女房客指出2020年10月趙曾傳花生死亡的照片給她，她嚇到後詢問死因，趙男稱是蛋白質粉，因此以為是亂吃東西死亡，直到動保處人員告知死因是重物捶擊，趙男才改稱可能是外送員或胞姊做的。

檢察官依照認養協議、貓咪死亡解剖報告、動保處函文等證據，認定趙男涉犯故意使動物遭受傷害致動物死亡罪嫌，及毀損他人物品罪嫌，全案從重依動保法故意使動物遭受傷害致動物死亡罪嫌起訴。

示意圖非本案死亡貓咪。示意圖／ingimage
示意圖非本案死亡貓咪。示意圖／ingimage

貓咪 認養 虐貓

延伸閱讀

被混在漁網遭人捕獲 海龜救援存活率僅5%

北市確診者家人也染疫 動保處急送家貓隔離安置

桂冠湯圓化身「流心冰淇淋」！芝麻、花生餡都吃得到

添好運、香雞城小七吃得到 77乳加巧克力也變身新甜點

相關新聞

考量疫情嚴峻 高院裁准何壽川改每週向派出所報到一次

永豐金控創辦人何壽川被控挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，一審依違反證交法加重特別背信罪判何8...

台灣東洋、晟德爭奪藥品所有權 最高法院廢棄發回更審

晟德大藥廠董事長林榮錦以公司名義向老東家台灣東洋藥品工業公司提民事訴訟，主張是Risperidone PLGA學名藥的所...

校長與職員爭搶電話受傷 互告各判拘役10天、罰8千

嘉義縣某國小陳姓校長，去年4月不滿蔡姓幹事在教師辦公室內持續講電話，兩人爭執拉扯造成輕微擦傷、拉傷，都報警提告，嘉義地院...

新北地檢署書記官嗅覺異常確診 匡列9人自主健康管理

新北地檢署傳出有書記官今確診新冠肺炎，據了解，本月19日該名書記官因嗅覺異常自行就醫進行快篩，22日（六）遭通知一篩陽性...

醫護人員染疫留言散布假訊息 高雄男被送辦

高雄某醫院日前傳出有醫護人員染疫，網友將市府衛生局在執行防疫作業時的照片拍下，上傳臉書社團「鳳山人在地大小事」，引起討論...

男領養流浪貓竟涉虐打致死 協會領回解剖真相曝光

趙姓男子2019年間向台北市支持流浪貓絕育計畫協會，領養2隻流浪貓「花生」「巧克力」，不料5個月後趙男告知花生死亡，要交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。