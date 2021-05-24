遭指提前召回自主健康管理同仁 台北地院駁斥

台北地方法院今天表示，媒體報導北院提前召回自主健康管理7天的同仁是毫無根據的傳聞；北院是以最嚴謹態度實施防疫，並兼顧民眾權益，也無外界所稱的清空及封院。

北院發布新聞稿指出，媒體報導有員工爆料北院助理確診後，自主健康管理7天未滿即被要求上班，說法與事實不符，敬請各界不要以訛傳訛。

北院表示，確診的法官助理19日知悉新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）PCR檢驗結果為陽性後隨即回報，北院也立即啟動必要防疫措施，與該助理同辦公室的法助及所配置的法官、書記官屬於第一層接觸者，迄今仍在自主隔離中，並未返院辦公。

此外，與第一層接觸者有所接觸的第二層接觸者，目前也全數居家辦公並自主健康管理，並未召回法院辦公。報導指稱北院提前召回自主健康管理7天的同仁，將成為群聚及防疫破口等說法，是毫無根據的傳聞。

北院指出，與確診者無任何接觸的同仁，視業務需求分流上班，且在院期間全程配戴口罩，目前仍維持民事保全程序、刑事羈押、拘提等強制處分案件，及收文、收狀、閱卷、提存、收費等業務照常進行。

新聞稿提到，北院是以最嚴謹的態度實施防疫措施，並兼顧民眾洽公權益，既無外界所稱的清空及封院，也無罔顧同仁健康；北院人員在本週應居家辦公及到院辦公人員的比例，是以防疫需求及業務需求，進行滾動式檢討而做的適度分流。

北院呼籲，在疫情嚴重之際，北院上下一心，卯足全力做好防疫措施並兼顧民眾權益，期望各界在報導有關北院防疫或辦公事務時，能適時向北院查詢，獲得適當資訊後再報導，避免在防疫工作繁重之下，再添負荷。