快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

遭指提前召回自主健康管理同仁 台北地院駁斥

中央社 / 台北24日電

台北地方法院今天表示，媒體報導北院提前召回自主健康管理7天的同仁是毫無根據的傳聞；北院是以最嚴謹態度實施防疫，並兼顧民眾權益，也無外界所稱的清空及封院。

北院發布新聞稿指出，媒體報導有員工爆料北院助理確診後，自主健康管理7天未滿即被要求上班，說法與事實不符，敬請各界不要以訛傳訛。

北院表示，確診的法官助理19日知悉新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）PCR檢驗結果為陽性後隨即回報，北院也立即啟動必要防疫措施，與該助理同辦公室的法助及所配置的法官、書記官屬於第一層接觸者，迄今仍在自主隔離中，並未返院辦公。

此外，與第一層接觸者有所接觸的第二層接觸者，目前也全數居家辦公並自主健康管理，並未召回法院辦公。報導指稱北院提前召回自主健康管理7天的同仁，將成為群聚及防疫破口等說法，是毫無根據的傳聞。

北院指出，與確診者無任何接觸的同仁，視業務需求分流上班，且在院期間全程配戴口罩，目前仍維持民事保全程序、刑事羈押、拘提等強制處分案件，及收文、收狀、閱卷、提存、收費等業務照常進行。

新聞稿提到，北院是以最嚴謹的態度實施防疫措施，並兼顧民眾洽公權益，既無外界所稱的清空及封院，也無罔顧同仁健康；北院人員在本週應居家辦公及到院辦公人員的比例，是以防疫需求及業務需求，進行滾動式檢討而做的適度分流。

北院呼籲，在疫情嚴重之際，北院上下一心，卯足全力做好防疫措施並兼顧民眾權益，期望各界在報導有關北院防疫或辦公事務時，能適時向北院查詢，獲得適當資訊後再報導，避免在防疫工作繁重之下，再添負荷。

健康管理 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

居家防疫餐必備+1！好市多新品鮑魚「一顆19元有找」　網推Q彈不死鹹

同島一命 高市烘培業者獻上防疫愛心麵包

移工常聚台中公園 中警用多語宣導避免成「防疫破口」

施振榮呼籲全民補破口 力推台版視訊系統實現WFH

相關新聞

考量疫情嚴峻 高院裁准何壽川改每週向派出所報到一次

永豐金控創辦人何壽川被控挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，一審依違反證交法加重特別背信罪判何8...

台灣東洋、晟德爭奪藥品所有權 最高法院廢棄發回更審

晟德大藥廠董事長林榮錦以公司名義向老東家台灣東洋藥品工業公司提民事訴訟，主張是Risperidone PLGA學名藥的所...

校長與職員爭搶電話受傷 互告各判拘役10天、罰8千

嘉義縣某國小陳姓校長，去年4月不滿蔡姓幹事在教師辦公室內持續講電話，兩人爭執拉扯造成輕微擦傷、拉傷，都報警提告，嘉義地院...

新北地檢署書記官嗅覺異常確診 匡列9人自主健康管理

新北地檢署傳出有書記官今確診新冠肺炎，據了解，本月19日該名書記官因嗅覺異常自行就醫進行快篩，22日（六）遭通知一篩陽性...

醫護人員染疫留言散布假訊息 高雄男被送辦

高雄某醫院日前傳出有醫護人員染疫，網友將市府衛生局在執行防疫作業時的照片拍下，上傳臉書社團「鳳山人在地大小事」，引起討論...

男領養流浪貓竟涉虐打致死 協會領回解剖真相曝光

趙姓男子2019年間向台北市支持流浪貓絕育計畫協會，領養2隻流浪貓「花生」「巧克力」，不料5個月後趙男告知花生死亡，要交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。