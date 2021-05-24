造謠「肺炎遺體集中焚燒」、雙北變鬼城 高檢：速嚴辦

有心人士以自由時報假帳號散布「台北新北一秒變鬼城，2萬人離奇失蹤，疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」的假訊息，除中央流行疫情指揮中心、警政署嚴正澄清外，台灣高等檢察署今也表示已與調查局、刑事警察局聯繫，積極查緝假訊息來源，遏止假訊息擴散。

新冠肺炎疫情擴大期間，各種假訊息漫天飛，其中被網友戲稱為「煙火男」的邱姓男子（33歲），在街上廣發傳單，造謠「新店會變第二個萬華」，還散播與他有糾紛的藍姓女子個資，指稱藍女隱瞞確診。警方20日逮捕邱，台北地檢署依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪，向台北地院聲押禁見獲准。

高檢署表示，5月19日即成立「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」從嚴從速偵辦散播疫情假訊息犯罪，呼籲民眾切勿以身試法；同日所屬各地方檢察署也成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，並在5月21日與調查局、刑事察局完成建置「疫情期間查緝假訊息犯罪聯繫平台」和窗口，速辦散布疫情假消息的刑事案件。

此外，高檢署也請罹患、或疑似有新冠肺炎症狀者遵行衛生主管機關指示，如涉及相關犯罪，各地檢署也必定從嚴從速偵辦。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條規定「罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金」；傳染病防治法第62條規定「明知自己罹患第五類傳染病（如新冠肺炎），不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣50萬元以下罰金。」