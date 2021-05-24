聽新聞
test
0:00 / 0:00
鴻海老臣收廠商回扣 廖萬城判關2年定讞
鴻海前資深副總經理廖萬城遭控向10家供應商索取超過1.62億元回扣，台灣高等法院更一審依共同背信罪判廖2年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
檢方起訴指出，廖萬城掌控每年超過300億元採購、議價與簽核權，2009年起透過郝緒光當白手套，向10家供應商索賄，並找對於貼片機、迴焊爐儀器有驗收及驗證權的人員護航。若廠商照實際交易金額或採購數量按比例給付佣金，即可獲得供應商資格、避免驗收遭刁難、議價時不被砍價等「福利」，認定回扣金額達1億6232萬元。
台北地方法院一審2016年依違反證交法等罪判廖萬城10年6月徒刑、廖的部屬鄧志賢、陳志釧各3年、1年徒刑，白手套郝緒光判刑6月。二審認為，廖萬城、鄧志賢為牟取回扣，擅自違背決策變更採購品牌，購入36台他牌貼片機，害公司多支出7千餘萬元。依背信罪判廖1年4月徒刑，其餘9件被控收受廠商回扣部分判無罪；不過最高法院認為調查不備，撤銷發回更審。
更一審指出，廖萬城身為鴻海集團高階主管，且擔任SMT技委會總幹事，竟為一己之私而逾越核決權限，收取佣金回扣已造成集團採購價差損失；鴻海集團的大陸子公司並非證券交易法所稱「已依本法發行有價證券公司」，廖萬城也不是鴻海公司於證券交易法上的經理人，本案不適用特別背信罪，依共同背信罪判廖2年徒刑，沒收316萬6千多元的犯罪所得，最高法院駁回上訴定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言