快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人妻密戀男同事8年 陌生訊息傳給大姑揭外遇

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

王姓女子和蘇姓男子結婚18年，原本兩人一起經營小店舖，蘇男卻愛上賭博，生意失敗後王女堅強扛起家計，後來與前同事卓姓男子產生情愫，兩人密戀8年都沒被發現，直到去年蘇男大姊接到陌生人訊息，才揭發王女外遇，蘇男發現自己遭背叛後，向卓男、王女求償60萬元。高雄地院依據王女與蘇男大姊對話，坦承有和別人「在一起」，因此認定兩人有交往關係，需連帶賠償蘇男10萬元。

判決指出，王女和丈夫蘇男育有2女，去年2月，蘇男胞姊在臉書接到陌生人來訊，對方熟知王女身分和職業，自稱是蘇男和王女的朋友，將王女已經和前同事外遇長達8年之久的過程，如實告知蘇男胞姊。

收到陌生人來訊的蘇男胞姊擔心說出去會「死人」，私下詢問弟媳求證，王女才吐實「有和別人在一起」，「很早就要斷了，但他一直威脅我，如果分就要傳給別人」、「我知道是我不對，我很痛苦」。

後來蘇女追問王女「在一起這麼久，不就有發生關係？」王女選擇沉默。後來蘇女將弟媳外遇的過程告訴弟弟蘇男，蘇男質疑，兩人交往長達8年，對方一定知道妻子已婚，後來兩人戀情遭到揭穿後，妻子竟拋棄家庭，留下2個女兒給他照顧，害他承受家庭、親情破碎的重責，因此氣得一狀告上法院，向王女、卓男求償60萬元。

王女在法院時喊冤，稱她與蘇男結婚後，因蘇經商失敗又熱衷賭博，使得家裡經濟能力每況愈下，最後只能被迫搬回高雄老家；蘇失敗後卻未積極找工作，她為了家庭，外出擔任作業員，家裡開銷都由她負責，不足部分還得請求娘家救濟。

王女透露，去年她被懷疑出軌後，再三向丈夫解釋，蘇卻動輒拳腳相向，甚至在愛女、親友面前誹謗她與外人外遇，她因為不想再忍受恐懼，才會選擇離家，兩人也在去年9月經法院調解離婚，請求法官駁回蘇男請求。

高雄地方法院法官檢視王女與蘇女的對話內容，認為王已向蘇女坦承和卓男「在一起」，依一般常情，所謂「在一起」就是指2人有異於普通朋友程度的親密交往關係，認定王女與卓男確實侵害蘇男的配偶權，但考量王女擔任作業員，月收僅2萬多元，因此判決2人應連帶賠償10萬元，可上訴。

王女密戀男同事長達8年，丈夫不勘被戴綠帽，求償獲賠10萬元。記者張議晨／攝影
王女密戀男同事長達8年，丈夫不勘被戴綠帽，求償獲賠10萬元。記者張議晨／攝影

外遇 賭博 結婚

延伸閱讀

人妻案3852被疑趴趴走 桃市府通報前出門召回未違規

日職／才說會反省又外遇 羅德球星自覺死定了向周刊求饒

獨／8點檔苦旦切多年男友 心死凍卵存20顆卵子

從小吃燕窩當甜點！他嫌學校蛋糕「吃不慣」 人妻聽呆：這樣養小孩？

相關新聞

考量疫情嚴峻 高院裁准何壽川改每週向派出所報到一次

永豐金控創辦人何壽川被控挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，一審依違反證交法加重特別背信罪判何8...

台灣東洋、晟德爭奪藥品所有權 最高法院廢棄發回更審

晟德大藥廠董事長林榮錦以公司名義向老東家台灣東洋藥品工業公司提民事訴訟，主張是Risperidone PLGA學名藥的所...

校長與職員爭搶電話受傷 互告各判拘役10天、罰8千

嘉義縣某國小陳姓校長，去年4月不滿蔡姓幹事在教師辦公室內持續講電話，兩人爭執拉扯造成輕微擦傷、拉傷，都報警提告，嘉義地院...

新北地檢署書記官嗅覺異常確診 匡列9人自主健康管理

新北地檢署傳出有書記官今確診新冠肺炎，據了解，本月19日該名書記官因嗅覺異常自行就醫進行快篩，22日（六）遭通知一篩陽性...

醫護人員染疫留言散布假訊息 高雄男被送辦

高雄某醫院日前傳出有醫護人員染疫，網友將市府衛生局在執行防疫作業時的照片拍下，上傳臉書社團「鳳山人在地大小事」，引起討論...

男領養流浪貓竟涉虐打致死 協會領回解剖真相曝光

趙姓男子2019年間向台北市支持流浪貓絕育計畫協會，領養2隻流浪貓「花生」「巧克力」，不料5個月後趙男告知花生死亡，要交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。