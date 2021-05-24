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幫派分子教唆毆死人 痛打送笑氣工人又遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

天道盟太陽會成員陳維毅教唆小弟打死廖姓男子，在此事發生前，他又因嫌棄到家中回收笑氣鋼瓶的兩名工人動作緩慢，且不陪伴他一起吸笑氣，竟然拿鋼瓶打傷一名蔡姓工人致傷。台北地檢署調查後，今依傷害罪嫌起訴他。

北市一名廖姓男子去年7月間遭5名天道盟太陽會成員在「瑤山宮」宿舍持鋁棒、熱融膠痛毆，送醫宣告不治。檢方查出陳維毅懷疑死者偷30萬元又盜刷其妻信用卡，憤而找人動手洩恨，去年10月29日依傷害致死、妨害自由等罪嫌起訴陳男等5人。法院審理中。

檢方調查，陳維毅於去年6月20日晚上8點半，在台北市中山區林森北路住處，喝令前來回收笑氣瓶的蔡姓工人、徐姓工人幫忙打掃上開住處，陳維毅見蔡動作緩慢， 先徒手毆打蔡頸部。

之後，又命令蔡陪同一起施用笑氣，蔡不要而拒絕。陳維毅在惱怒之下，手持鋼瓶毆打蔡，造成蔡受有後頸部擦傷、左耳後擦傷等傷害。事後，蔡報警提告，檢察官偵結今依法起訴。

天道盟太陽會成員陳維毅因嫌棄到家中回收笑氣鋼瓶的兩名工人動作緩慢，且不陪伴他一起吸笑氣，竟然拿鋼瓶打傷一名蔡姓工人。台北地檢署調查後，今依傷害罪將他起訴。圖／本報資料照。
天道盟太陽會成員陳維毅因嫌棄到家中回收笑氣鋼瓶的兩名工人動作緩慢，且不陪伴他一起吸笑氣，竟然拿鋼瓶打傷一名蔡姓工人。台北地檢署調查後，今依傷害罪將他起訴。圖／本報資料照。

北市 傷害罪 盜刷

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