幫派分子教唆毆死人 痛打送笑氣工人又遭訴

天道盟太陽會成員陳維毅教唆小弟打死廖姓男子，在此事發生前，他又因嫌棄到家中回收笑氣鋼瓶的兩名工人動作緩慢，且不陪伴他一起吸笑氣，竟然拿鋼瓶打傷一名蔡姓工人致傷。台北地檢署調查後，今依傷害罪嫌起訴他。

北市一名廖姓男子去年7月間遭5名天道盟太陽會成員在「瑤山宮」宿舍持鋁棒、熱融膠痛毆，送醫宣告不治。檢方查出陳維毅懷疑死者偷30萬元又盜刷其妻信用卡，憤而找人動手洩恨，去年10月29日依傷害致死、妨害自由等罪嫌起訴陳男等5人。法院審理中。

檢方調查，陳維毅於去年6月20日晚上8點半，在台北市中山區林森北路住處，喝令前來回收笑氣瓶的蔡姓工人、徐姓工人幫忙打掃上開住處，陳維毅見蔡動作緩慢， 先徒手毆打蔡頸部。