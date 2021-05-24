聽新聞
test
0:00 / 0:00
幫派分子教唆毆死人 痛打送笑氣工人又遭訴
天道盟太陽會成員陳維毅教唆小弟打死廖姓男子，在此事發生前，他又因嫌棄到家中回收笑氣鋼瓶的兩名工人動作緩慢，且不陪伴他一起吸笑氣，竟然拿鋼瓶打傷一名蔡姓工人致傷。台北地檢署調查後，今依傷害罪嫌起訴他。
北市一名廖姓男子去年7月間遭5名天道盟太陽會成員在「瑤山宮」宿舍持鋁棒、熱融膠痛毆，送醫宣告不治。檢方查出陳維毅懷疑死者偷30萬元又盜刷其妻信用卡，憤而找人動手洩恨，去年10月29日依傷害致死、妨害自由等罪嫌起訴陳男等5人。法院審理中。
檢方調查，陳維毅於去年6月20日晚上8點半，在台北市中山區林森北路住處，喝令前來回收笑氣瓶的蔡姓工人、徐姓工人幫忙打掃上開住處，陳維毅見蔡動作緩慢， 先徒手毆打蔡頸部。
之後，又命令蔡陪同一起施用笑氣，蔡不要而拒絕。陳維毅在惱怒之下，手持鋼瓶毆打蔡，造成蔡受有後頸部擦傷、左耳後擦傷等傷害。事後，蔡報警提告，檢察官偵結今依法起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言