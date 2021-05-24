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國泰世華商銀自訴妨害信用 已故議員李新前女友郭新政無罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

已故台北市前議員李新的前女友郭新政，在臉書「誰摔死了李新」粉絲專頁貼文，指有國泰世華商業銀行員工爆料說銀行配合前立委羅淑蕾漏蓋台支。國泰世華銀自訴郭新政加重誹謗、妨害信用罪，台北地方法院審理，判郭女無罪。可上訴。

判決說，郭新政2019年2月25日上午在「誰摔死了李新」粉絲專頁貼文，針對「誰摔死了李新」錄音檔說明，郭女稱，她於2018年12月接到謝姓網友的訊息，網友願提供國泰世華銀配合羅淑蕾3張漏蓋台支的證據。

郭新政聲稱，她當時於臉書公布李新是怎麼摔死的系列影片中，針對台支漏蓋章一直未獲得國泰世華銀的說明，於是與謝接觸，謝為取信於她，還出示身分證及國泰世華銀的工作證。

郭新政在粉絲專頁說，謝姓網友基於公義，願意提供國泰世華銀內部錄音對話，並出示2段錄音檔，錄音檔中羅淑蕾的聲音經一再查證，確為本人，郭女還說，國泰世華銀莊姓副總解釋如何配合的原委，證據可信。

國泰世華銀自訴指出，郭新政明知莊姓副總經理從未與羅淑蕾討論「台支」問題，國泰金控及集團在職、離職員工中也無謝姓網友，卻捏造不存在的訊息，妨害國泰世華銀的聲譽，犯加重誹謗、妨害信用罪。

法官調查，郭新政發表臉書貼文前，確實與謝姓網友接觸，有理由確信謝為國泰世華銀資訊部門委外的工作人員；郭新政就謝姓網友播放的錄音檔，有合理信賴，國泰世華銀所舉證，無法認定郭女犯罪，判她無罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

郭新政 李新

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