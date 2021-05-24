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開車門害機車騎士撞上骨折 駕駛判3個月還要賠62萬元

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

陳姓男子日前在嘉義市日新街與立德街前路邊停車，開啟車門下車時未注意後方車輛，貿然開啟車門，林女騎機車經過閃避不及撞車倒地，造成右肩挫傷骨折等傷害，林提告後法院先依過失傷害罪判陳男3個月，易科罰金要罰9萬元，民事則判賠62萬4千餘元。

56歲陳姓男子前年12月上午9時駕車到嘉義市洽公，行經嘉義市東區日新街與立德街附近前，將車停於路旁，欲開啟車門下車時，疏於注意車門旁來車動態，貿然開啟車門，剛好林女騎車通過該處，閃避不及，當場撞上車輛駕駛座車門，人車倒地。

林女摔車後造成右肩挫傷併鎖骨線性骨折等多處傷害，住院手術後還在家休養近2個月，依法提出告訴，刑事部份日前判陳男過失傷害罪，判刑3個月，林女還提出民事賠償，原要求賠償醫療、看護、交通、工作損失，以及精神撫慰金200萬元合計共349萬餘元，到庭後聲明請求改求償271萬元。

法院審理後認為，精神慰撫金200萬元過高，部分求償金也應該調整，另陳男侵權行為致林女受傷，可以請求精神撫慰金以30萬為當，判陳男本案應賠償數額合計為62萬4990元，可上訴。

駕駛路邊停車開車門前，若未注意後方車輛，造成車禍、受傷，不僅有刑事責任，還要負擔傷者民事賠償（示意圖）。記者卜敏正／攝影
駕駛路邊停車開車門前，若未注意後方車輛，造成車禍、受傷，不僅有刑事責任，還要負擔傷者民事賠償（示意圖）。記者卜敏正／攝影

嘉義 傷害罪 骨折

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