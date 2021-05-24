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車手詐得2公斤黃金僅獲報酬1萬1千 卻要賠328萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民李姓男子去年加入詐騙集團，擔任面交車手，以林婦存在金融機構的錢涉及洗錢，由林婦提款後，先後以163萬7939元、164萬5322元購買各1公斤重黃金條塊，共購買黃金2公斤交付給李男，經警查獲李男，台中高分院依加重詐欺罪將李男判刑2年；被害人林婦請求損害賠償，二審民事庭判李男賠償林婦新台幣328萬3261元。可上訴。

判決書指出，李男（30歲）去年3月底，加入以綽號「老哥」為首的詐騙團，去年4月14日，詐團成員假冒為戶政人員、員警、檢察官撥打電話林姓婦人，佯稱林婦疑遭毒品集團 人員冒名申請戶籍謄本，在銀行開戶並涉及洗錢，需前往郵局解除定期存款，轉換為黃金作為保證金，再交給書記官以洗刷冤情。

林婦信以為真，4月20日中午，前往中華郵政股份有限公司豐原郵政總局臨櫃解除150萬元定期存款，再前往台灣銀行水湳分行以163萬7939元購買1公斤重的黃金條塊，再交付給車手李男，李再依指示將黃金條塊攜回台北市，放置在北市某肯德基男廁垃圾桶內，供不詳詐騙集團成員前去拿取，以此方式製造金流斷點，李男並因此獲取5000元報酬。

4月22日上午，林婦又依詐欺集團成員指示，至中華郵政股份有限公司豐原郵政總局解除200萬定期存款，再前往台灣銀行水湳分行以164萬5322元購買1公斤重的黃金條塊，再交付給李男，李依指示將黃金條塊攜回新北市，放置在新北市三重區某咖啡廳男廁所垃圾桶內，供不詳詐騙集團成員前去拿取，以此方式製造金流斷點，李男因此獲取6000元報酬。

刑事方面，台中高分院依加重詐欺罪將李男判刑2年；被害人林婦請求損害賠償，二審民事庭判李男賠償林婦新台幣328萬3261元。可上訴。

詐騙集團車手李男，向婦人詐得黃金2公斤，二審依加重詐欺罪將李男判刑2年；被害人林婦請求損害賠償，民事庭判李男賠償林婦新台幣328萬3261元。圖／本報資料照
詐騙集團車手李男，向婦人詐得黃金2公斤，二審依加重詐欺罪將李男判刑2年；被害人林婦請求損害賠償，民事庭判李男賠償林婦新台幣328萬3261元。圖／本報資料照

詐騙集團 詐欺

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