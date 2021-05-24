盜刷媽媽82.8萬買遊戲點數 叫銀行「別停卡」法官抓包
陳姓男子沉迷網路線上遊戲，盜刷母親的台新銀行、富邦銀行信用卡買遊戲點數，17天內刷了28筆、共82萬8千元款項，陳母接到銀行通知、察覺有異報警，詎料是兒子闖禍。一審原依行使偽造準私文書罪判陳7月徒刑，並沒收不法金額；陳上訴，台灣高等法院認為犯行是數罪關係，除原刑度外再加判3月得易科金之刑。
富邦銀行也請求損害賠償，高院民事庭判陳應賠償富邦62萬8千元。
陳姓男子從事網路行銷，月收入4、5萬。陳和母親、舅舅同住台北市文山區，家裡的寬頻網路是以胞兄的名義向中華電信申請。2018年4月18日起，陳擅自拿取母親的台新、富邦銀行信用卡記卡號、有效年月與安全碼後，再用行動電話和寬頻網路上網，向耀傑公司購買遊戲點數。至同年5月4日止，陳用母親的台新、富邦信用卡各刷了19萬、62萬8千元。
檢警調查，陳否認盜刷、詐欺，不承認有拿母親的信用卡。律師辯護陳母的手機沒有3D認證碼簡訊，指推論陳藉由母親取得3D認證碼的犯罪過程無法成立，主張陳是遭人嫁禍。
台北地方法院認為，陳自承案發期間和母親、舅舅同住，而大哥2、3周回來一次，二哥3、4月回來一次，而多筆交易都是行動電話上網的浮動IP，也是陳的手機所登入；陳母沒網路購物習慣，也沒將信用卡借給別人，能知道信用卡資訊的人，只有「極親近」的人。
陳母表示，某天她接到刷卡簡訊，她急著打電話詢問台新銀行。北院勘驗電話錄音，台新客服詢問陳「是否需停卡？」陳卻回答「這卡片平常在用，不用停卡」，合議庭認為他的反應與一般人得知被盜刷迥異，不停卡豈不令盜刷者繼續盜刷，還延誤母親掛失時間，擺明是要讓自己順利盜刷。
一審遭判刑7月，陳姓男子上訴，高等法院不但也認為就是他盜刷，還認定因盜刷時間、盜刷銀行不一樣，原審以接續犯論以一罪是用法則違誤，因此撤銷改判。高院依2個行使偽造準私文書罪各判陳3月得易科罰金之刑、7月徒刑，並表示這是因為一審用法有誤，因此即使檢察官沒有上訴，也不適用「不利益禁止變更原則」。
因越判越重，陳再度上訴，最高法院審理中。民事部分，富邦銀行提侵權行為損害賠償訴訟，要求陳賠銀行墊付的62萬8千元。
高院民事庭認為，雖不能明確知道陳如何取得銀行傳給陳母門號的認證碼簡訊，但可能是陳趁隙抽換SIM卡取得，因此不能以陳母的手機沒有認證碼簡訊就認定對陳有利。民事庭認為陳違背善良風俗逃避付款，使耀傑公司、富邦銀行誤認為陳母要買遊戲點數，因富邦墊支後無法向持卡人請求付款，依民法自得要求陳如數賠償。
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