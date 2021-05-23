快訊

金門縣「快篩令」違法！陳時中親自溝通無效 依法撤銷

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛美女子減脂卻被燒傷留疤 美容中心負責人遭判刑

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

陳姓女子在她經營的美容護膚中心非法為顧客進行減脂，造成一名林姓女子雙腿燒傷，陳女辯稱未使用醫療器材「梭達立普塑尼系統」，只是幫助林女代謝脂肪，更質疑林女要向她詐財。新北地方法院依非法執行醫療業務罪，判陳女有期徒刑10月。可上訴。

判決指出，陳女在林口三民路經營美容護膚中心，去年4月間，她非法操作需要醫師資格才能使用的醫療器材「梭達立普塑尼系統」為林姓女子減脂，並收取2萬5千元的費用。

林女說因為愛美才去減脂，但減脂過程卻造成她雙腿1-2度燒傷，林女大腿雙側起水泡化膿，治療後結痂，經醫師診斷後，建議要使用除疤凝膠長達2年。雙方在案發後雖簽署和解書，退還2萬5千元及賠償3千元。後來在法院調解時，陳女僅願意賠償20萬，而未與林女達成調解。

陳女案發後，否認使用專業醫療器材「梭達立普塑尼系統」，她稱是使用加熱輔助脂肪活化的儀器，協助代謝，事後不重視林女的傷勢，還跟友人抱怨林女根本向她詐財。

新北地院調查發現，陳女先前就因未經許可擅自購買「多功能皮秒磁光」美容醫療器材，2019年才遭新北地檢署給予緩起訴處分1年，但她在緩起訴期間又犯案。

新北地院審理認為，陳女在去年還曾買房，並經營美容中心，她的財力可以負擔林女索賠的金額，但她不願意。法官審酌她在緩刑期間再犯案，因此依非法執行醫療業務罪，判陳女有期徒刑10月。可上訴。

陳姓女子在她經營的美容護膚中心非法為顧客進行減脂，造成一名林姓女子雙腿燒傷。圖／聯合報系資料照
陳姓女子在她經營的美容護膚中心非法為顧客進行減脂，造成一名林姓女子雙腿燒傷。圖／聯合報系資料照

新北 脂肪 醫師

延伸閱讀

救人一命美容業：澳洲「防疫情家暴」的顧問髮型師

高雄左營清晨火警 1老翁燒傷幸被管理員救出

瘦手臂、消除掰掰肉！坐著就能練，每天４分鐘tabata激瘦燃脂操

瘦子單飛更威！8月個人之姿首破蛋 連3場創嘻哈新紀錄

相關新聞

同婚法2周年 6成7贊同領養權

同性婚姻專法今天施行兩周年，行政院性別平等處昨公布性平觀念民意調查，指「同性伴侶應該享有合法結婚權利」，已超過六成民眾支...

桃男不滿護理師竟持針頭追殺 還嗆「出來面對」被起訴

桃園市吳姓男子日前至長庚醫院急診室就醫，認為劉姓護理師施藥不當，竟持點滴管尖端追趕劉女，還嗆「出來面對」，直到1名男性護...

愛美女子減脂卻被燒傷留疤 美容中心負責人遭判刑

陳姓女子在她經營的美容護膚中心非法為顧客進行減脂，造成一名林姓女子雙腿燒傷，陳女辯稱未使用醫療器材「梭達立普塑尼系統」，...

連搶4家雜貨店 搶嫌自己機車失竊到派出所報案自投羅網

新竹縣一名30多歲的羅姓男子，昨天接連到湖口、新豐地區的4家傳統雜貨店搶劫，用鐵鎚及酒瓶威脅店家交出財物，得手3000多...

移民署工友快篩陽性 接觸37同仁快篩後均為陰性反應

台北市廣州街的移民署本部，一名負責發送文書的工友，昨天傍晚快篩新冠肺炎後呈現陽性反應，目前正在等待核酸檢測結果；移民署立...

防疫優先！苗警夜以繼日宣導取締 非急迫性案件暫緩

全國疫情第三級警戒，苗栗警方防疫優先，夜以繼日宣導、取締未戴口罩，及驅離2件、取締1件群聚事件，此外，沒有急迫性的交通事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。