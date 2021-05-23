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愛美女子減脂卻被燒傷留疤 美容中心負責人遭判刑
陳姓女子在她經營的美容護膚中心非法為顧客進行減脂，造成一名林姓女子雙腿燒傷，陳女辯稱未使用醫療器材「梭達立普塑尼系統」，只是幫助林女代謝脂肪，更質疑林女要向她詐財。新北地方法院依非法執行醫療業務罪，判陳女有期徒刑10月。可上訴。
判決指出，陳女在林口三民路經營美容護膚中心，去年4月間，她非法操作需要醫師資格才能使用的醫療器材「梭達立普塑尼系統」為林姓女子減脂，並收取2萬5千元的費用。
林女說因為愛美才去減脂，但減脂過程卻造成她雙腿1-2度燒傷，林女大腿雙側起水泡化膿，治療後結痂，經醫師診斷後，建議要使用除疤凝膠長達2年。雙方在案發後雖簽署和解書，退還2萬5千元及賠償3千元。後來在法院調解時，陳女僅願意賠償20萬，而未與林女達成調解。
陳女案發後，否認使用專業醫療器材「梭達立普塑尼系統」，她稱是使用加熱輔助脂肪活化的儀器，協助代謝，事後不重視林女的傷勢，還跟友人抱怨林女根本向她詐財。
新北地院調查發現，陳女先前就因未經許可擅自購買「多功能皮秒磁光」美容醫療器材，2019年才遭新北地檢署給予緩起訴處分1年，但她在緩起訴期間又犯案。
新北地院審理認為，陳女在去年還曾買房，並經營美容中心，她的財力可以負擔林女索賠的金額，但她不願意。法官審酌她在緩刑期間再犯案，因此依非法執行醫療業務罪，判陳女有期徒刑10月。可上訴。
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