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防疫優先！苗警夜以繼日宣導取締 非急迫性案件暫緩

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

全國疫情第三級警戒，苗栗警方防疫優先，夜以繼日宣導、取締未戴口罩，及驅離2件、取締1件群聚事件，此外，沒有急迫性的交通事故案件，暫緩通知當事人的交通事故18件，減少人與人接觸，並絕對保障當事人權益。

傳染病防治法規定，違規不戴口罩，處罰3000元到1萬5000元罰鍰，室內5人、室外10人以上的家庭聚會和社交聚會，開罰6萬元到30萬元罰款，至今苗栗警方共勸導47件、取締20件違規未配口罩，驅離2件、取締1件違規群聚。

「早上市場、晚上籃球場」，苗警防疫優先，警方說，員警夜以繼日認真執行，甚至只要一拉下口罩吃東西或抽菸，立即上前勸導，此外，巡邏徒步深入市場、巷道，採國、閩南、客家話，及原住民、英語宣導，落實遵守佩戴口罩、不群聚，保護自己、也是保護別人，大多數民眾都能配合。

另外，縣警局遵警政署頒布非重要刑案緩辦規定，6月8日前交通事故，一般性案件如非現行犯、過失傷害告訴等案件，警方以電話或當場告知民眾，以抗疫為先，案件將暫緩傳辦，以減少民眾於街頭流動，並減少人與人接觸之機會，統計至今18件。

警方表示，警察機關、員警一樣會將道路交通事故現場圖、照片、調查表等資料，輸入交通事故案件處理系統建檔，並且有案件編號，僅是暫緩製作當事人調查筆錄或談話紀錄表，相關的權益都不會因此受損，請民眾放心。

防疫優先，苗栗警方夜以繼日宣導、取締。圖／苗栗縣警局提供
防疫優先，苗栗警方夜以繼日宣導、取締。圖／苗栗縣警局提供

口罩

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