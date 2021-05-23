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合法娃娃機「改裝」後變非法？ 台主觸法上訴結局逆轉

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄陳姓夾娃娃機台主在機台裝設談挑往、改造出貨洞口，被認定私下「改裝」違反電子遊戲場業管理條例罪，被高雄簡易庭處拘役40天，機台也被沒收，陳男不服稱「改裝」內容是參考其他台主，不知道這樣觸法，上訴高雄地方法院，後來經高雄地方法院審理，法官認為陳男改裝機台已經過評鑑，不能依改裝就認為是新型機台，因此判他無罪。

判決指出，陳男2019年11月以每月4000元價格，租用「TOY STORY 選物販賣機二代」1台，放置在苓雅區某夾娃娃機店內，裡面擺滿藍芽音響等電子產品，後來陳男在機台出口裝了彈跳網、斜板及手型蒼蠅拍增加遊戲性。

去年1月22日下午，陳男的機台被發現沒有電子遊戲場業營業級別證，卻在夾娃娃機店擺放機台讓民眾投幣遊玩，且機台還「改裝」影響出貨，提高自己的營利，被轄區警方臨檢查獲後移送地檢署偵辦。

後來簡易庭法官認為，依電子遊戲場業管理條例罪，經評鑑通過的夾娃娃機，如果結構或軟體經過修改，應該視為新型機種，要重新向經濟部申請評鑑，如果未經評鑑就擺放營業，就等同無照營業。

陳男不僅因此被判刑，租來的機台也因此被扣。收到判決後的陳男不解，成機台改裝是參考網路其他台主的做法，他不知道這樣竟會觸法，不服簡易庭判決後提起上訴。

高雄地院法院調查，陳男機台雖然有經過改裝，但根據稽查時他實際操作，發現並未影響機台內獎品的出貨；另外，雖然機台結構經改裝就需要重新評鑑，但在評鑑前，新機種仍可能屬於「非電子遊戲機」範圍，不宜在未經評鑑確定前，就將夾娃娃機畫定為電子遊戲機範圍，並依照電子遊戲場業管理條例究責。

地院合議庭認為，陳男租用的「TOYSTORY選物販賣機二代」，已經過經濟部評鑑為「非電子遊戲機」，不可能因陳男改裝機台結構，就認定他的機台從「非電子遊戲機」轉為「電子遊戲機」，這是過度擴張刑罰適用範圍，違反罪刑法定、刑罰明確性、謙抑性等原則，因全案無其他證據，因此撤銷原判決，改判洪男無罪，全案可上訴。

陳男租用夾娃娃機台後在裡面擺彈跳網，被認定是違法改裝判刑拘役40天，後來上訴後結局逆轉。記者張議晨／攝影
陳男租用夾娃娃機台後在裡面擺彈跳網，被認定是違法改裝判刑拘役40天，後來上訴後結局逆轉。記者張議晨／攝影

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