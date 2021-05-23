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太魯閣案法院如期開庭 因疫情限制人數到庭及取消旁聽

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮地方法院預定26日等庭期，審理台鐵408次太魯閣號事故，被告李義祥等涉公共危險等案，但疫情升溫，法院限制人數到庭及取消旁聽，仍如期開庭，法庭內除法庭人員外，其餘按照中央疫情指揮中心，規定不得超過5人。

花蓮地院表示，新冠肺炎疫情已升到第三級警戒，採取人潮分流管制等防疫措施，於19日公告取消旁聽席。針對太魯閣事故案，屬社會矚目重大案件，且部分被告現在羈押中，經核具有時效性，認有開庭必要，因此，原訂的各期日仍如期進行。

全案分別於5月26日下午2時30分、5月27日上午9時10分、6月2日下午2時10分，在花蓮地院刑事第一法庭開庭。

花蓮地院指出，該案被害人及其家屬人數多，且住居所也在其他各縣市，為符合防疫措施，減少染疫風險，並兼顧到庭被害人及其家屬、代理人等訴訟關係人權益，在開庭時，除經審判長同意外，以法院通知的當事人或訴訟關係人才能進入法庭，若有家屬陪同必要，則以1人為限。法庭內除法庭活動人員外，依規定不得逾5人。

地院表示，進入法院的民眾應配合量測體溫、手部消毒、全程戴口罩，並記得帶手機者掃描入口處的QR Code登記，未帶手機者則應填寫紙本「實聯制登記表」，庭畢後，法庭空間將全面消毒。

花蓮地院如期審理太魯閣案，因防疫限制人數到庭及取消旁聽。圖／資料照
花蓮地院如期審理太魯閣案，因防疫限制人數到庭及取消旁聽。圖／資料照

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