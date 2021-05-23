認為工作丟了是他人所害 男子到對方住處丟雞蛋被罰3千

陳姓男子因不滿黃姓被害人的兒子害他丟了工作，今年4月間到黃住處前涉嫌丟擲3顆雞蛋，汙損黃家住處門前石柱和地面，台南地院法官認為陳藉端滋擾住戶，依違反社會秩序維護法，裁罰3千元。

陳姓男子於今年4月11日上午9點35分，至台南市黃姓被害人住處，以投擲雞蛋致其破碎後產生蛋汁、蛋殼等物污損被害人住處門前石柱及地面，警方依陳藉端滋擾住戶，違反社維法移送台南地院審理。

陳坦承涉案，陳於警詢中自承，因為屋主的兒子讓他丟了工作，他心生怨恨才朝被害人住家丟3顆雞蛋。法官調閱監視錄影畫面查證屬實。

法官調查，陳所使用手段為對他人住家丟擲雞蛋，顯非和平的方式，帶有侮辱、威嚇意涵，任何生活於社會中的一般人，都可以清楚知道該等行為並非絕大多數人所能夠容許合理表達訴求、宣洩不滿方式。