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新北男藉玉山大火發假訊息募款 保七警查獲法辦

中央社 / 台北23日電

有網友發布「台灣黑熊盼全國山友共同捐心意，慰勞辛苦的玉山救災人員等等」募款假訊息，保七總隊獲報於昨天在新北市查獲55歲陳男，依法送轄區警方裁罰。

警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊今天宣布偵破一起假訊息案，因昨天接獲玉山國家公園管理處陳情，指有民眾在社群網站臉書社團張貼「台灣黑熊盼全國山友共同捐心意，慰勞辛苦的玉山救災人員等等」的不實募款訊息。

保七總隊立即會同新北市警察局蘆洲分局共組專案小組偵辦，經調閱分析相關資料後，鎖定新北市一名55歲陳姓男子涉有重嫌。

陳姓到案後供稱，自己平日從事載送山友的司機工作，因近日看到玉山大火才想募款幫忙，便自行撰文張貼到臉書相關登山社團募款。

全案詢後，警方將陳男依涉嫌違反社會秩序維護法移請管轄新北市警察局蘆洲分局裁罰。

保七總隊呼籲，這次玉山八通關杜鵑營地大火造成珍貴生態損失，政府已投入巨量人力、物力持續救災中，但目前未有發起任何捐款活動，提醒民眾切勿隨意製造、散布或轉傳任何不實資訊而觸法。

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