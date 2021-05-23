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獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

廈門、上海新增來自台灣確診共3例 另有1無症狀感染者

台鐵太魯閣號事故案將如期開庭 防疫取消旁聽

中央社 / 花蓮縣23日電

因應本土疫情升溫，花蓮地方法院審理台鐵第408次太魯閣號事故中被告李義祥等涉公共危險等案，全案26日等庭期將如期開庭，但限制人數到庭及取消旁聽。

台灣花蓮地方法院表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情提升全國疫情警戒至第三級，已實施人流管制等各項防疫措施，並於19日公告取消旁聽。

花蓮地方法院指出，台鐵第408次太魯閣號事故屬社會矚目重大案件，且部分被告現被羈押中，經核具有時效性，認有開庭的必要，因此，原訂的各日期仍照常進行。

全案分別於5月26日下午2時30分、5月27日上午9時10分、6月2日下午2時10分在花蓮地方法院刑事第一法庭開庭。

花蓮地方法院表示，顧慮此案被害人（及其家屬）人數不少，且住居所也有在其它各縣市，為符合目前防疫措施，減少染疫風險，並兼顧到庭的被害人（及其家屬）、代理人等訴訟關係人權益。

花蓮地方法院指出，上述各庭期，除經審判長同意外，以法院通知的當事人或訴訟關係人才能進入法庭，若有家屬陪同必要，也以1人為限。法庭內除法庭活動人員外，其餘依中央疫情指揮中心規定不得逾5人。

進入法院的民眾應配合量測體溫、手部消毒、全程佩戴口罩，攜帶手機者配合入口處的快速響應矩陣碼（QR-Code）掃描登記、未攜帶手機者應填寫紙本「健康聲明及實聯制登記表」；庭畢後，法庭空間進行全面消毒。

太魯閣撞車事故

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