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男子臉書散布確診足跡假訊息 遭歸仁警法辦
台南市政府公布新冠肺炎確診案例，活動足跡曾於5月14日在台南某豆花店及羊肉爐停留。歸仁警分局員警網路情蒐發現，29歲林姓男子透過臉書涉嫌散布「台南豆花跟羊肉爐的案例是誤報」等內容不實訊息誤導民眾，遭警方法辦。
林昨天中午被約談到案，供稱這兩家店已消毒，應該可以去消費，他沒有求證就轉傳。警詢後林今天被違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條罪嫌，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，函送台南地檢察署偵辦。
歸仁分局分局長洪頂力表示，於疫情日益嚴峻之際，請民眾勿任意散播有關疫情的謠言或不實訊息。非經中央主管機關發布之公開資訊，或引起大眾恐慌的謠言、不實訊息，無論不實訊息是境外IP惡意造謠、無聊玩笑或是善意提醒，均有法律問責之必要，依法最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑、拘役。
此外，民眾也可透過衛生福利部和疾病管制署1922防疫達人臉書專頁，或加入疾管家LINE官方帳號(疾管家LINE@：http://line.me/ti/p/@taiwancdc) 查證最新疫情資訊。
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