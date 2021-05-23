與機車碰撞騎士三個月後肺炎死亡 貨車駕駛賠款換緩刑

王姓男子去年4月駕駛小貨車行經竹北市興隆路一段，並沿著該路段右轉至中華路，因前方的徐姓機車騎士未打方向燈突然向右變換至外側車道，不慎與王的貨車碰撞，徐與後方搭載的黃姓乘客皆倒地，徐全身是傷，雖送醫治療，仍因頭部外傷併顱骨骨折、顱內出血至同年7月併發肺炎不治死亡；新竹地院審理終結，王因賠償1百萬元與對方和解，獲判緩刑。

經查，徐當天騎機車由中華路1巷西往東方向行駛，並左轉駛入中華路中線車道後，疏於注意未打右方向燈，即逕行向右變換至外側車道，沒注意到王駕駛跨入外側車道的貨車並讓其先行，王則沒注意車前狀況及兩車並行的間隔，並隨時採取必要安全措施，導致王的貨車左前側車身與徐的機車右側發生碰撞，徐顱骨骨折併顱內出血、左足複雜性深部撕裂傷併韌帶受損、顏面及肢體多處擦挫傷、右側額骨、鎖骨及顴骨骨折、右側足腳掌開放性傷口等，雖送醫救治，仍因車禍造成傷害，延至7月1日併發肺炎不治死亡。