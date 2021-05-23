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藉口沒錢買機車行騙 台中品檢員找同事當保證人詐10萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市徐姓、李姓男子曾是超商工作的同事，徐因經濟困窘，想到利用購買機車貸款的方式詐財，徐向李佯稱，若幫忙當連帶保證人貸款，可給1萬元佣金，李不疑，先幫徐貸款買了一輛機車後，徐又佯稱貸款沒過，要求李再當連帶保證人，徐待貸款通過購買機車後，即避不見面，也無繳納貸款，導致李付了10萬餘元的價金。台中地院審結，依詐欺罪，判徐5月徒刑，緩刑2年，另向指定機關提供40小時義務勞務。

判決指出，徐姓男子是輪胎廠品檢員，因撫養母親、奶奶，經濟狀況不佳，徐為牟取不法利益，利用購買機車為藉口，找來過去在超商打工認識的李姓前同事，並向李稱，自己信用狀況不佳，沒有銀行願意核貸，希望李幫忙當連帶保證人，貸款核發後，會再給李1萬元佣金。

李姓男子不疑有他，在前年8月19日，先協助徐購買一輛價格約6萬多元的機車，徐在同月21日即取得機車，但徐22日時，向李謊稱，貸款沒過，要李幫忙再當保證人，協助辦理另輛價格為4萬餘元的機車，李又再當保證人，徐取得機車後，隨即避不見面，也無繳納貸款，李事後發現被詐，只好幫忙繳納2輛機車的分期付款，並向警方報案。

台中地院審理時，徐承認涉案，並與李達成調解，允諾將賠償李的損失，全案依詐欺得利罪2罪，分判3月徒刑，應直刑5月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供40小時之義務勞務；並應判決確定之日起壹年內，接受法治教育課程2場次，可上訴。

台中市徐姓男子在前年間找來李姓前同事當連帶保證人，取得10萬餘元貸款後，購買2輛機車，之後就避不見面，台中地院依詐欺罪，判徐5月徒刑，緩刑2年。圖／報系資料照
台中市徐姓男子在前年間找來李姓前同事當連帶保證人，取得10萬餘元貸款後，購買2輛機車，之後就避不見面，台中地院依詐欺罪，判徐5月徒刑，緩刑2年。圖／報系資料照

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