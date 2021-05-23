闖紅燈被員警攔下開單 男子偽造兄長簽名判刑2月

吳姓男子於今年3月間，騎機車行經台南市永康區大勇路與國光七街口處，因闖紅燈為警員攔查，涉嫌冒用哥哥名義，在交通違規舉發通知單上署名，經警方覆檢審核並通知吳兄到場說明後查明。台南地院依吳觸犯偽造私文書罪，判處徒刑2月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，吳於今年3月7日下午1點25分，騎乘機車行經台南市永康區大勇路與國光七街口處，因闖紅燈為永康警分局大灣派出所警員攔查，吳未經兄長同意，冒用哥哥名義，在舉發違反道路交通管理事件通知單上偽簽哥哥署名，偽造吳兄名義收受上開舉發通知單，再交還警員收執而行使。

吳的行為足以生損害於吳兄受違規處罰危險及警察機關、公路監理機關對於道路交通違規事件舉發、裁罰正確性。警方覆檢審核並通知吳兄到場說明後，循線識破。