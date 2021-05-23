聽新聞
test
0:00 / 0:00
闖紅燈被員警攔下開單 男子偽造兄長簽名判刑2月
吳姓男子於今年3月間，騎機車行經台南市永康區大勇路與國光七街口處，因闖紅燈為警員攔查，涉嫌冒用哥哥名義，在交通違規舉發通知單上署名，經警方覆檢審核並通知吳兄到場說明後查明。台南地院依吳觸犯偽造私文書罪，判處徒刑2月，得易科罰金，案可上訴。
判決說，吳於今年3月7日下午1點25分，騎乘機車行經台南市永康區大勇路與國光七街口處，因闖紅燈為永康警分局大灣派出所警員攔查，吳未經兄長同意，冒用哥哥名義，在舉發違反道路交通管理事件通知單上偽簽哥哥署名，偽造吳兄名義收受上開舉發通知單，再交還警員收執而行使。
吳的行為足以生損害於吳兄受違規處罰危險及警察機關、公路監理機關對於道路交通違規事件舉發、裁罰正確性。警方覆檢審核並通知吳兄到場說明後，循線識破。
法官審酌， 吳因闖越紅燈為警員攔查，竟為隱匿真實身分以規避行政罰鍰責任，而冒用他人名義，簽署舉發違反道路交通管理事件通知單，足生損害於被害人、警察及監理監關對於道路交通違規舉發、裁罰正確性，兼衡被告素行、犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害、犯後態度、智識程度及家庭經濟情況等一切情狀，量處其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言