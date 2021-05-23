快訊

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

廈門、上海新增來自台灣確診共3例 另有1無症狀感染者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

闖紅燈被員警攔下開單 男子偽造兄長簽名判刑2月

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

吳姓男子於今年3月間，騎機車行經台南市永康區大勇路與國光七街口處，因闖紅燈為警員攔查，涉嫌冒用哥哥名義，在交通違規舉發通知單上署名，經警方覆檢審核並通知吳兄到場說明後查明。台南地院依吳觸犯偽造私文書罪，判處徒刑2月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，吳於今年3月7日下午1點25分，騎乘機車行經台南市永康區大勇路與國光七街口處，因闖紅燈為永康警分局大灣派出所警員攔查，吳未經兄長同意，冒用哥哥名義，在舉發違反道路交通管理事件通知單上偽簽哥哥署名，偽造吳兄名義收受上開舉發通知單，再交還警員收執而行使。

吳的行為足以生損害於吳兄受違規處罰危險及警察機關、公路監理機關對於道路交通違規事件舉發、裁罰正確性。警方覆檢審核並通知吳兄到場說明後，循線識破。

法官審酌， 吳因闖越紅燈為警員攔查，竟為隱匿真實身分以規避行政罰鍰責任，而冒用他人名義，簽署舉發違反道路交通管理事件通知單，足生損害於被害人、警察及監理監關對於道路交通違規舉發、裁罰正確性，兼衡被告素行、犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害、犯後態度、智識程度及家庭經濟情況等一切情狀，量處其刑。

吳姓男子因騎機車闖紅燈為警員攔查，涉嫌冒用哥哥名義，在交通違規舉發通知單上署名，遭法辦起訴。台南地院依吳觸犯偽造私文書罪，判處徒刑2月，得易科罰金，案可上訴。本報資料照片
吳姓男子因騎機車闖紅燈為警員攔查，涉嫌冒用哥哥名義，在交通違規舉發通知單上署名，遭法辦起訴。台南地院依吳觸犯偽造私文書罪，判處徒刑2月，得易科罰金，案可上訴。本報資料照片

延伸閱讀

疑似闖紅燈和轎車相撞 台中男騎士顱內出血急救

影／男疑無照駕駛心虛 騎車連闖紅燈警追到雙方均摔車

頭份闖紅燈開車跑給警察追 死巷甕中捉鱉起出槍毒

影／台南廂型車疑遭闖紅燈賓士碰撞 連翻3圈才停下來

相關新聞

認為工作丟了是他人所害 男子到對方住處丟雞蛋被罰3千

陳姓男子因不滿黃姓被害人的兒子害他丟了工作，今年4月間到黃住處前涉嫌丟擲3顆雞蛋，汙損黃家住處門前石柱和地面，台南地院法...

男子臉書散布確診足跡假訊息 遭歸仁警法辦

台南市政府公布新冠肺炎確診案例，活動足跡曾於5月14日在台南某豆花店及羊肉爐停留。歸仁警分局員警網路情蒐發現，29歲林姓...

與機車碰撞騎士三個月後肺炎死亡 貨車駕駛賠款換緩刑

王姓男子去年4月駕駛小貨車行經竹北市興隆路一段，並沿著該路段右轉至中華路，因前方的徐姓機車騎士未打方向燈突然向右變換至外...

藉口沒錢買機車行騙 台中品檢員找同事當保證人詐10萬

台中市徐姓、李姓男子曾是超商工作的同事，徐因經濟困窘，想到利用購買機車貸款的方式詐財，徐向李佯稱，若幫忙當連帶保證人貸款...

闖紅燈被員警攔下開單 男子偽造兄長簽名判刑2月

吳姓男子於今年3月間，騎機車行經台南市永康區大勇路與國光七街口處，因闖紅燈為警員攔查，涉嫌冒用哥哥名義，在交通違規舉發通...

NCC官員釀玉山森林大火 陳吉仲：追究到底不輕饒

對於ＮＣＣ官員等一行登山客炊煮失火導致玉山八通關杜鵑營區發生森林火災，農委會主委陳吉仲昨在臉書說重話強調，肇事者觸犯森林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。