如絕命終結站！車尾鋼板突出2.3公尺 婦人迎面撞慘死

桃園戎姓男子無駕照開1輛貨車載鋼板，明知後方突出車尾多達2.3公尺，竟毫無懸掛任何警告標誌，導致吳姓婦人騎車行經未注意迎面撞上慘死，戎刑事被依過失致死判刑7月，吳的先生、母親對戎及其公司求償521萬多元，法院審理後，判處戎及公司應賠償2人共123萬多元，可上訴。

檢警調查，戎男（39歲）去年1月13日晚上6點多開小貨車載運鋼板，停靠中壢區中正路一處資源回收廠大門前，因鋼板長度超出車尾達2.3公尺，其中1.2公尺更延伸到中正路外側車道，戎卻未在後端懸掛危險警告標誌，或用紅燈、反光示警。

因當時天色昏暗，加上鋼板扁平，吳姓婦人剛好騎機車行經中正路來不及反應，整個人直接迎面撞上突出到馬路的鋼板，吳人車倒地受重傷，因顱內出血、肋骨骨折送醫不治；法院審酌，戎輕忽交通過失造成吳婦死亡，考量自首但沒和解，刑事依過失致死判他7月。

吳的家屬提起刑事附帶民事損害賠償，主張戎男未領有合格駕照，竟仍駕駛公司貨車上路，依喪葬、精神撫慰及扶養費等，對戎及其所屬公司，共求償521萬多元；對此，戎男沒到庭辯論，也未提書狀陳述。

戎的公司則抗辯稱，戎男並非旗下員工，只是基於員工朋友的立場幫忙，也沒有支付他薪資，不知道當天戎有駕駛貨車，且載運物品也非他們營利項目，應是戎私自載運鋼鐵販售。

法院查，戎男案發後於偵查中自稱，他受僱公司從事環保處理，平時就載這些廢棄物去回收廠，令公司則表示，有時候缺人，戎男就會來幫忙，可見客觀上戎是為公司服務，應負雇用人責任。

法院審酌，吳婦因故死亡，其先生、母親驟失親人，和樂家庭就此破滅，永無再享天倫之樂，精神上痛苦難以言喻，認為2人精神撫慰金各以120萬元適當，加上喪葬、扶養費，並扣除強制理賠部分，盼戎及公司各應賠償吳先生、母親49萬4950元、74萬404元。