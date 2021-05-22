戴口罩擋病毒不擋酒氣 酒駕騎士自摔露餡

彰化縣田中鎮一名謝姓男子酒後騎機車出門，自以為戴口罩可以遮住發紅的臉，沒想到身體很誠實，酒後騎車不穩，還在停等紅燈時摔倒，員警據報趕到聞到酒氣，當場實施酒測，數值超標，警方訊後今天依公共危險罪移送。

警方今天指出，55歲謝姓男子昨天騎車行經復興路和福安路口，停等紅燈時忽然連人帶車摔倒，想拉起機車卻站不穩，時值疫情嚴峻期，附近民眾見狀不敢上前，打電話報警「疑似酒駕男摔車」，請警方協助。

田中警分局田中派出所警員謝宗樺、張祐豪趕到，謝男行動不穩，吃力地扶起倒地機車，雖然戴口罩，員警無法看清他的臉，但聞到他滿身酒氣，研判判是酒後駕車，當場實施酒測，酒測值明顯超標，員警立刻帶回偵辦。

謝男供稱，以為員警都在忙著維持防疫秩序，沒空「站街頭看交通」，所以他酒後騎車出門買菜，想說依規定戴口罩可遮住酒後發紅的臉，因外出戴口罩符合規定，不會被警方注意。

田中派出所所長林承亞表示，謝男自以為聰明戴口罩作掩護，卻罩不住危險酒駕的行為。田中警分局長分局長鄭頴聰肯定警員謝宗樺、張祐豪執勤認真，力行防疫及治安工作，足為同仁表率。