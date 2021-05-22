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獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

廈門、上海新增來自台灣確診共3例 另有1無症狀感染者

大法官照常召開審查會 司法院：遵守防疫指引

中央社 / 台北22日電

司法院今天表示，大法官審查會為必要的公務執行，並非開庭，更非家庭聚會，並無違反避免室內5人以上群聚規定，且已遵守防疫指引，採取必要防疫措施，確保司法權持續運作。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻之際，司法院大法官昨天針對「非法重製光碟案」做出釋字第804號解釋，但未召開記者會，而是由秘書長林輝煌錄製視訊，透過司法院官網、FB、YouTube公布。

司法院今天發布新聞稿指出，媒體報導大法官於疫情嚴峻期間，違反中央流行疫情指揮中心避免室內5人以上群聚規定持續開庭，內容有所誤會。

司法院表示，大法官受憲法託付解釋憲法並統一解釋法令，為司法權重要功能，攸關國家憲政秩序、權力分立原則的維繫，縱有非常事變，也應確保能夠運作，以保障人民權利。

司法院說，指揮中心自5月15日起至5月28日提升雙北地區疫情警戒至第三級，停止室內5人以上、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會。司法院18日即要求至28日止，司法院及全國各級法院，除具時效性、緊急性、必要性案件外，暫停開庭。

新聞稿指出，大法官審查會為必要的公務執行，並非開庭，更非家庭聚會，且只有院內人員參與，不在規定應停止之列；且大法官依規定召開審查會，評議聲請解釋案，均按照指揮中心建議，參與人全程戴口罩、座席間設置隔板、保持社交距離，門扇全部開啟並保持室內通風良好，已採取必要防疫措施。

司法院 疫情

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