開車撞進妻子店潑汽油 莽夫再持鋸子砍她頭臉

台南鄒姓男子懷疑越南籍妻子侵占其財產及另結新歡，屢次發生口角，妻子數度尋求警方協助，去年5月間開車衝入新營火車站旁妻子的越南小吃店，提著預購汽油桶潑灑汽油，還持鋸子揮砍其頭、臉及肩部，妻子反抗還遭抓頭撞牆，警獲報後趕往處理倖免於難。鄒一審被判8年6月不服上訴，今年初法院判兩人離婚，鄒也認罪，二審認原審認事用法無誤，駁回上訴，可上訴。

檢警調查，鄒去年5月25日下午3時，駕車前往新營火車站旁妻子承租經營的越南小吃店外等候，見妻子女性友人上門探訪，妻子開啟鐵捲門時，駕車直接衝撞鐵捲門後急煞，友人遭撞擊而卡住，下車持事先備妥內裝汽油的塑膠瓶朝店內潑灑大量汽油，預備將該處燒燬。

妻子與友人倉皇逃後方廚房關上玻璃門躲避，並持手中行動電話報警求救，鄒即持預備鋸子追去，持店內鐵鎚敲破玻璃門後，持鋸朝妻子頭、臉、肩部等持續揮砍，友人乘隙逃離現場。

妻子以左手握住鋸子奮力抵抗，但鄒仍不罷手，將妻子壓制在地，嘴咬鼻子，並抓頭髮撞牆數下，妻子體力不支倒地，鄒仍繼續抓頭髮撞擊地面，警方據報趕到現場，不斷呼叫，他才停手。妻子右頭皮、前額、左前額及四肢多處撕裂處、挫傷。

鄒辯稱，因妻子要跟別的男人跑了，要將店便宜賣掉，他好幾次找她講她都不聽。他說，當天潑汽油只是要嚇妻子，沒有要點火。他也說，妻子從桌上拿著刀就跑進廚房把門關上，他就去拿鋸子敲玻璃門，敲不破，就拿旁邊的鐵鎚敲，敲破玻璃門後，妻子直接衝出來把他壓在地上，他才拿起地上的鋸子，他要翻過來時，妻子的手抓住鋸子，才會不小心劃破她的頭。

妻子指出，鄒拿鐵鎚來打玻璃門，把門撞破進來就拿鋸子砍了，由上往下砍她，她當時蹲低，鄒一直砍，站在她前面這樣砍，砍好幾下，朝她的頭、右手上肢、肩膀、額頭砍，當時友人害怕就跑出去了。

一審認鄒犯家暴殺人未遂罪等處8年6月徒刑，鄒不服上訴，今年初經法院判兩人離婚，鄒表 示，二人已無夫妻關係，也不會再騷擾或加害女方。