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動物協會偽稱撿到貓 49次送收容所被起訴

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市動保園區聘雇員黃男與某動物守護協會賴女，自民國105年到107年間，冒用他人名義填寫「拾獲動物棄養切結書」49次，規避棄養收容每隻貓要收3000元棄養金，將貓交收容所收養；黃還侵占收容所麻醉藥，經內部檢舉，檢方偵辦終結，依偽造私文書、侵占公有財物罪嫌起訴。

嘉義市府建設處表示，本案為內部質疑「怎麼有人一直撿到貓」，主動檢舉政風調查，黃男去年5月被搜索後已主動辭職。

37歲黃姓男子於104年9月起，原在嘉義某動物守護協會工作，於105年3月轉往嘉義市動物收容所（後改稱為嘉義市動物教育保護園區）擔任臨時聘僱員，黃自107年起利用職務之便，協助49歲賴女等人，偽造林男、陳男簽名假稱拾獲貓，將動物守護協會收養的貓，轉交嘉義市動物收容所收容。

檢調廉偵辦發現，依規定民眾若棄養貓，每隻貓應收取1000到3000元費用，賴、黃偽造林、陳男簽名共49次，另黃還於去年3月間，侵占2盒麻醉藥劑（價值1200元），藏於自家住處，經縣調查站、廉政署南部調查組搜索發現，一併偵辦。

檢調廉調查本案細心查證，不僅訊問相關證人、調閱數年文書帳冊資料，還採證相關人士手機資料，掌握黃與賴，賴女丈夫等人對話、LINE通訊互動疑似串證內容，認定黃、賴犯行明確，依法起訴。

黃男與賴女冒用他人名義填寫「拾獲動物棄養切結書」49次，將貓送嘉義市動物收容所收容。（示意圖）記者卜敏正／攝影
黃男與賴女冒用他人名義填寫「拾獲動物棄養切結書」49次，將貓送嘉義市動物收容所收容。（示意圖）記者卜敏正／攝影

嘉義 棄養 動物收容所

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