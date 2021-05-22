負傷通緝犯跑80年代「黑道急救站」遭拒收 警察也來了

一名鄭姓毒品通緝犯在電話中與2名友人口角，2友竟持刀到他新北市住處埋伏，一見到他，立刻上前拿刀狂砍。他背部負傷30公分，刀傷見骨，卻異想天開跑到曾號稱「黑道急救站」的慶生醫院治療，以為可避免通緝身分曝光，沒想到警方最後仍獲報到場。

警方調查，鄭男（35歲）本月14日早上，負傷跑到中山區慶生醫院想掛急診，院方向他表示早已未治療外傷，見他傷痕累累，立刻向附近派出所報案。警方趕到將鄭送馬偕醫院治療，不過馬偕因疫情關係未收，警方再將鄭送台北長庚醫院，因刀傷見骨，又轉送林口長庚。

送醫後，鄭主動向警方坦承他是毒品通緝犯，為不想留下就醫紀錄，被砍後搭計程車跑到慶生醫院，未料該醫院早沒治療外傷病患，以非當年的「黑道急救站」。由於疫情關係，警方將擇日解送台北地檢署，另通知砍人的2嫌到案偵辦。