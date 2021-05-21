3男各積欠當鋪老闆數百萬債務 反設局擄人勒贖100萬元

高姓男子及兩名陳姓男子各積欠當鋪黃姓老闆數百萬元而被催債，高得知黃將有300萬元入帳，共謀擄人勒贖，去年10月4日以還款為由，誘騙黃南下取款，以束帶捆綁雙手及上衣蓋頭，要黃籌出100萬元，否則不放他走，隔天黃在摩鐵乘隙打手機向妻子求援後獲救，高則取得現金及提款共5萬8千元，台南地院認3人犯共同擄人勒贖罪分處9年2月至7年2月徒刑，可上訴。

檢警調查，高男與綽號「阿豪」、「阿智」兩名陳姓男子共同策畫，先以阿豪還款為由誘騙黃男自台北南下台南取款，並由高陪同黃，10月4日當晚搭高鐵南下，其他兩人在台南埋伏守候，並到五金行購買束帶、麻繩等物。

高與黃搭乘計程車驅車前往安平區漁人碼頭見面，阿豪假意要前往製毒工廠取款，為避免地點曝光，要求黃交出手提包及行動電話暫時保管後，搭上友人所駕租賃小客車，高及阿智則共乘機車跟隨在後。

一行人將黃載到安南區鹽田空曠地區，以束帶固定雙手且以上衣蓋住頭部，友人得知計畫中途退出，高等3人將黃載往轉往城西壘球場附近，阿豪命令黃下車，高及阿智則以麻繩綑綁身軀，阿豪恫嚇黃籌出100萬出來，否則不放黃回去。

3人見黃不從，將他帶往中西區某摩鐵房間拘禁，黃不堪威脅提供提款卡及密碼給高，高取走黃手提包內現金1萬元後與阿豪北上，並令阿智看守黃，高在台北市的超商提領4萬8千元。

黃等阿智睡著，趁機打行動電話向妻子求援，待警方接獲通報後5日將他救出來，逮捕睡眠中的阿智，循線找到高及阿豪。

高辯稱，他是為了要求黃降低或免除利息成數，減輕還款壓力。高說，持提款卡領取4萬8000元，其中2萬元是黃應給他放貸分利成數，另2萬8000元是為黃代墊的酒店費用，並非贖金。

阿豪指出，他是為要求黃承認賺取貸款利息成數、降低利息，並無勒贖意圖，高取款與他無關；阿智表示，他因積欠黃債務無力清償，走投無路始共同犯下此案，他非主謀，高所提領款項與他無關。

黃證稱，在摩鐵內時，阿智曾說不會綁他，因高來電要求一定要綁；阿智說，不會綁黃，是因門口已有安排好的兩輛車跟小弟，黃逃出去也會被抓回來打，3人說無論關幾天，就是要籌到100萬元才會放人。