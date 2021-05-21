散布喝鹽巴可消滅病菌 男子遭檢方偵辦

有男子在社群網站張貼「喝溫開水及鹽巴或醋能消滅新冠肺炎病菌」，警方以散布假消息移送檢方偵辦，最重可處3年以下有期徒刑。

台東縣警察局今天表示，警方網路巡邏時於台東在地臉書社團查獲40歲男子張貼「榮總主委貼文：新冠肺炎在還沒有來到肺部之前，只要多喝溫開水及鹽巴或醋，就能消滅病菌，並要求轉發給身邊的親朋好友」。

警方傳訊男子到案說明，發現男子也在家族的line張貼相同訊息，詢後以違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪名移送台東地方檢察署偵辦。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，警方今天將男子移送到台東地檢署，檢察官複訊時，男子坦承在網站和line群組張貼訊息，檢察官考量男子坦承犯罪，且張貼不久後即刪除貼文，偵訊後予以飭回。

曾揚嶺表示，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金」。