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400人LINE群傳疫情假訊息引恐慌 他自稱「要提醒防疫」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子去年1月在多達486人的LINE群組轉傳疫情不實訊息，還附上錄音檔指稱林口長庚醫院收治確診者、實施管制，預估病毒跟當年SARS差不多，當時經中央流行疫情指揮中心駁斥；法院考量，林男散布不實訊息引起民眾恐慌，依傳染病防治法判處他罰金5萬元，可上訴。

檢警調查，林男（31歲）去年1月22日晚上8點多，在住家傳LINE到1個有486個人的群組，發布「今天早上我一個朋友轉發他醫生朋友回診林口長庚醫院，傳來的錄音，請大家注意一定要戴口罩↓聽一下」。

林同時再轉貼不實錄音檔，內容包括「我今天去林口長庚，他們已經實施管制了」、「因為今天的兩例疑似病例都送到林口長庚」、「它裡面還有隔一個發燒篩檢站出來，裡面就放了一個疑似的病患」、「我們在預估這病毒應該會跟當年的SARS差不多」等。

中央流行疫情指揮中心去年1月22日對此發布新聞稿澄清，表示「網傳某醫院收治疑似病例已實施管制之錄音檔為不實訊息，民眾勿再散播，避免觸法」，檢方指揮調查局查獲林男，偵查、審理時林均坦承不諱。

桃園地院審酌，林男未經查證就在有486人的LINE群組散布有關疫情不實訊息，引起公眾恐慌，考量他坦承、立悔過書，並已在群組發文澄清，且自述目的是提醒防疫，依犯傳染病防治之散播不實訊息罪，判處他罰金5萬元，得易服勞役。

法院考量，林男散布不實訊息引起民眾恐慌，依傳染病防治法判處他罰金5萬元。記者曾健祐／攝影
法院考量，林男散布不實訊息引起民眾恐慌，依傳染病防治法判處他罰金5萬元。記者曾健祐／攝影

疫情 林口 長庚 假訊息

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