快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市議會前專委詐28萬公款 懲戒法院判撤職、停用2年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台南市議會教育委員會前專門委員洪丁仁涉持非公務收據核銷，詐領28萬餘元公款，監察院認定洪違反公務員服務法，今年3月24日將他彈劾。懲戒法院審理後，判洪撤職，停止任用2年。

監委調查意見指出，洪丁仁2012年4月11日起擔任台南市議會總務組主任等職務，並自2014年2月15日至2018年9月18日止，將非公務消費或支出所取得發票或收據充作公務用，向台南市議會辦理核銷，詐領公款63次，獲取28萬96元。

因民眾檢舉，台南地檢署去年3月31日依貪汙治罪條例、公務員登載不實等罪將洪丁仁起訴，台南地方法院判洪2年徒刑，褫奪公權5年，緩刑5年，並須支付公庫20萬元，提供80小時義務勞務確定。

監委調查時，洪丁仁表示「有一筆疏忽，當時記不是很清楚就勾錯了」，監委衡酌他核銷筆數眾多、時間久遠，記憶有誤在所難免，說詞應可採。監委在3月24日審查會以11比0全數同意，通過彈劾案

彈劾案文指出，洪雖無不良素行，偵查過程也自白坦承違失，並繳還所得財物，但他曾在法務部調查局服務多年，應熟知肅貪相關罪責，違失行為卻長達5年，可見不是「一時失慮而貪圖小利」，有懲戒必要。

懲戒法院認為洪丁仁除觸犯刑事法律，也違反公務員服務法、公務員懲戒法，有懲戒必要，判撤職，停止任用2年。

台南市議會教育委員會前專門委員洪丁仁涉持非公務收據核銷，詐領28萬餘元公款，懲戒法院判撤職，停止任用2年。記者王宏舜／攝影
台南市議會教育委員會前專門委員洪丁仁涉持非公務收據核銷，詐領28萬餘元公款，懲戒法院判撤職，停止任用2年。記者王宏舜／攝影

公務員 彈劾案 法務部

延伸閱讀

沃草又出事 林祖儀涉挪公款2千萬

影／自稱踢倒爐頭釀玉山大火 闖禍的竟是NCC專委

國產材政策執行績效不彰 監委申請自動調查

懲戒法院認定丁允恭未性騷 監委上訴

相關新聞

開車撞進妻子店潑汽油 莽夫再持鋸子砍她頭臉

台南鄒姓男子懷疑越南籍妻子侵占其財產及另結新歡，屢次發生口角，妻子數度尋求警方協助，去年5月間開車衝入新營火車站旁妻子的...

動物協會偽稱撿到貓 49次送收容所被起訴

嘉義市動保園區聘雇員黃男與某動物守護協會賴女，自民國105年到107年間，冒用他人名義填寫「拾獲動物棄養切結書」49次，...

負傷通緝犯跑80年代「黑道急救站」遭拒收 警察也來了

一名鄭姓毒品通緝犯在電話中與2名友人口角，2友竟持刀到他新北市住處埋伏，一見到他，立刻上前拿刀狂砍。他背部負傷30公分...

防疫升級避免染疫 矯正署令監所24到28日暫停一般接見

全台防疫提升三級警戒，法務部所屬矯正機關全國監獄看守所，都是群聚場所，為避免染疫，法務部指示矯正署落實「因應矯正機關發生...

麻將館、娃娃機店偷營業 查獲

八大場所全面停業，桃園市龜山區1間麻將館前晚偷營業，巡邏員警眼尖發現門縫透光，電表還快速運轉，清查時發現7名客人躲在防火...

3男各積欠當鋪老闆數百萬債務 反設局擄人勒贖100萬元

高姓男子及兩名陳姓男子各積欠當鋪黃姓老闆數百萬元而被催債，高得知黃將有300萬元入帳，共謀擄人勒贖，去年10月4日以還款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。