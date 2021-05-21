台南市議會前專委詐28萬公款 懲戒法院判撤職、停用2年

台南市議會教育委員會前專門委員洪丁仁涉持非公務收據核銷，詐領28萬餘元公款，監察院認定洪違反公務員服務法，今年3月24日將他彈劾。懲戒法院審理後，判洪撤職，停止任用2年。

監委調查意見指出，洪丁仁2012年4月11日起擔任台南市議會總務組主任等職務，並自2014年2月15日至2018年9月18日止，將非公務消費或支出所取得發票或收據充作公務用，向台南市議會辦理核銷，詐領公款63次，獲取28萬96元。

因民眾檢舉，台南地檢署去年3月31日依貪汙治罪條例、公務員登載不實等罪將洪丁仁起訴，台南地方法院判洪2年徒刑，褫奪公權5年，緩刑5年，並須支付公庫20萬元，提供80小時義務勞務確定。

監委調查時，洪丁仁表示「有一筆疏忽，當時記不是很清楚就勾錯了」，監委衡酌他核銷筆數眾多、時間久遠，記憶有誤在所難免，說詞應可採。監委在3月24日審查會以11比0全數同意，通過彈劾案。

彈劾案文指出，洪雖無不良素行，偵查過程也自白坦承違失，並繳還所得財物，但他曾在法務部調查局服務多年，應熟知肅貪相關罪責，違失行為卻長達5年，可見不是「一時失慮而貪圖小利」，有懲戒必要。