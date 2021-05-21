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4次犯罪又散布確診假訊息 「煙火哥」羈押禁見

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

車禍討醫藥費起糾紛，被封「新店煙火哥」邱姓男子涉嫌發傳單誣指對方染疫。 記者王長鼎／翻攝
車禍討醫藥費起糾紛，被封「新店煙火哥」邱姓男子涉嫌發傳單誣指對方染疫。 記者王長鼎／翻攝

號稱「煙火哥」的邱姓男子與藍姓女子有車禍糾紛，多次在新北市新店區藍女社區附近施放煙火，製作藍女新冠肺炎確診的假傳單發放，台北地方法院審理認為，邱對被害人4次犯恐嚇罪，有反覆實施犯罪的可能，裁准羈押禁見。

裁定指出，邱經訊問後坦承犯行，涉犯強制、恐嚇危害安全、恐嚇公眾罪以及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪，犯嫌重大。

邱於案發後丟棄犯案用手機、刪除電腦內檔案以及與人討論滅證，有勾串證言、湮滅證據的可能，此外，邱曾對被害人4次犯恐嚇罪判刑，卻繼續犯罪，可見經判決後不知悔改，有羈押原因。

法官審理認為，邱能夠在被害人住家群組、被害人所居住社區散發傳單，不能排除邱會再犯，雖然他坦承犯行，還是不能排除有勾串證言的可能，另有羈押必要，因此裁定羈押禁見。

檢警調查，邱姓男子本月17日開車在新店區中興路沿途發放假訊息傳單，傳單指藍女為自費快篩陽性確診，警方依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、個資法、恐嚇、妨害名譽多罪將邱移送法辦。

恐嚇 假訊息

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